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FOTO Sudarili se auto i traktor kod Valpova: 'Izgledalo je baš loše, svi su izašli pomagati...'

Piše Julia Očić,
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FOTO Sudarili se auto i traktor kod Valpova: 'Izgledalo je baš loše, svi su izašli pomagati...'
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Foto: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU osječko-baranjske, gdje su nam javili kako su zaprimili dojavu i kako su policijski službenici upućeni na teren

U blizini naselja Veliškovci, nedaleko Valpova, došlo je do sudara automobila i traktora. Kako nam javlja naša čitateljica, zbog nesreće je nastala i gužva na cesti.

Foto: Čitatelj 24sata

- Svi su izašli pomagati. Izgledalo je jako loše jer je traktor dosta velik. Vidite i kako je auto prošao. Stvorila se mala gužva - kaže nam čitateljica.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU osječko-baranjske, gdje su nam javili kako su zaprimili dojavu i kako su policijski službenici upućeni na teren. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih, no više će se znati po završetku očevida.

Foto: Čitatelj 24sata

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