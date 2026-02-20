Obavijesti

News

KAOS NA OBILAZNICI

FOTO Sudarili se na zagrebačkoj obilaznici, kolona je 2 kilometra

Piše Iva Tomas,
FOTO Sudarili se na zagrebačkoj obilaznici, kolona je 2 kilometra
Foto: Čitatelj 24sata

Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, a kolona je oko 2 km - piše HAK

Sudarilo se više auta, velika je gužva. Stajali smo u koloni 20 minuta, kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu nesreće na zagrebačkoj obilaznici na A3 u petak oko 13.30 sati. Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, sudarila su se četiri auta, a ozlijeđenih nema. 

Nastala je materijalna šteta. 

Foto: Čitatelj 24sata
Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h.

- Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, a kolona je oko 2 km - piše HAK.

