FOTO Sudarili se na zagrebačkoj obilaznici, kolona je 2 kilometra

Sudarilo se više auta, velika je gužva. Stajali smo u koloni 20 minuta, kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu nesreće na zagrebačkoj obilaznici na A3 u petak oko 13.30 sati. Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, sudarila su se četiri auta, a ozlijeđenih nema.

Nastala je materijalna šteta.

Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h.

- Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, a kolona je oko 2 km - piše HAK.