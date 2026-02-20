Obavijesti

News

NEVRIJEME STVARA PROBLEME

VIDEO Kaos zbog nevremena u Zagrebu: Stabla se srušila na cestu, jedno palo na aute

Piše Iva Tomas,
VIDEO Kaos zbog nevremena u Zagrebu: Stabla se srušila na cestu, jedno palo na aute
Zagreb: Drvo palo na automobile | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kako su nam potvrdili iz JVP Grada Zagreba, do sada su ispilili pola stabla, a intervencija je u tijeku

Snijeg je zabijelio okolicu Zagreba i stvorio probleme na prometnicama u petak u jutarnjim satima. Nevrijeme stvara probleme i u Zagrebu - na Sljemenu su se srušila dva stabla na cestu. Prema dojavi građana, sami su uspjeli maknuti jedno manje stablo, a drugo veće, dužine 12 metara, uklonili su vatrogasci JVP Grada Zagreba, potvrdio nam je zapovjednik Siniša Jembrih.

Zagreb: Drvo palo na automobile 00:49
Zagreb: Drvo palo na automobile | Video: 24sata/pixsell

Stablo se srušilo i u Čakovečkoj ulici, gdje je palo na tri parkirana automobila i stvorilo štetu. Uz vatrogasce, na mjesto događaja stigla je i policija.

Zagreb: Drvo palo na automobile
Zagreb: Drvo palo na automobile | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Kako su nam potvrdili iz JVP Grada Zagreba, do sada su ispilili pola stabla, a intervencija je u tijeku.

