VIDEO Kaos zbog nevremena u Zagrebu: Stabla se srušila na cestu, jedno palo na aute

Snijeg je zabijelio okolicu Zagreba i stvorio probleme na prometnicama u petak u jutarnjim satima. Nevrijeme stvara probleme i u Zagrebu - na Sljemenu su se srušila dva stabla na cestu. Prema dojavi građana, sami su uspjeli maknuti jedno manje stablo, a drugo veće, dužine 12 metara, uklonili su vatrogasci JVP Grada Zagreba, potvrdio nam je zapovjednik Siniša Jembrih.

Stablo se srušilo i u Čakovečkoj ulici, gdje je palo na tri parkirana automobila i stvorilo štetu. Uz vatrogasce, na mjesto događaja stigla je i policija.

Kako su nam potvrdili iz JVP Grada Zagreba, do sada su ispilili pola stabla, a intervencija je u tijeku.