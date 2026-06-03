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NA OBUCI I HRVAČICA VILK

FOTO Suze i zagrljaji u Požegi: 900 novih ročnika položilo prisegu, među njima i 53 žene

Svečana prisega drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju održana je danas u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Domovini je prisegnulo ukupno 900 ročnika u vojarni “123. brigade HV” u Požegi, vojarni “General-bojnik Andrija Matijaš – Pauk” u Kninu te na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja.
FOTO Suze i zagrljaji u Požegi: 900 novih ročnika položilo prisegu, među njima i 53 žene
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić prisustvovao je svečanoj prisezi ročnika u Slunju te im tom prigodom čestitao na prisezi hrvatskoj domovini. “Želim vam puno uspjeha, puno zdravlja i sreće. Hvala vam na odluci da prisegnete hrvatskoj državi i da služite svojoj domovini tijekom dva mjeseca vojne obuke”, poručio je ministar Anušić. | Foto: morh
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Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić prisustvovao je svečanoj prisezi ročnika u Slunju te im tom prigodom čestitao na prisezi hrvatskoj domovini. “Želim vam puno uspjeha, puno zdravlja i sreće. Hvala vam na odluci da prisegnete hrvatskoj državi i da služite svojoj domovini tijekom dva mjeseca vojne obuke”, poručio je ministar Anušić. | Foto: morh
Komentari 5

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