FOTO Suze i zagrljaji u Požegi: 900 novih ročnika položilo prisegu, među njima i 53 žene

Ročnik Antonio Matanović istaknuo je kako je nakon polaganja prisege iznimno ponosan što je postao dio Hrvatske vojske te izrazio nadu da će nakon završetka osposobljavanja nastaviti svoj put u sustavu obrane. “Osjećaj nakon prisege je fenomenalan, ponosan sam i zadovoljan. Drago mi je što sam postao dio Hrvatske vojske i nadam se da ću u budućnosti ostati u sustavu. Tijekom dosadašnje obuke prošli smo osnove prve pomoći, upoznali se s naoružanjem i temeljnim vojničkim vještinama, a posebno se veselim taktičkoj obuci i boravku na terenu. Budućim ročnicima poručujem da se ne boje jer ovo nije ništa strašno. U ova dva mjeseca steći će nova znanja, iskustva i prijateljstva”, rekao je ročnik Matanović. | Foto: morh