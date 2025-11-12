FOTO Suze, očaj i bol. Ovako su prije trideset godina u Zagrebu tražili pravdu za nestale u ratu

Još 2016. godine pokrenut je projekt 24sata "Nestali u Domovinskom ratu", u kojem smo, svakoga tjedna, objavljivali velike ispovijesti nestalih. U to vrijeme Hrvatska je tragala za više od 1940 nestalih. Video serijal koji je nastajao kad i priče, iste je godine imao čak tri milijuna pregleda. Sljedeće tri godine objavili smo tri knjige s oko 150 potresnih ispovijedi i potaknuli nadležne službe na intenzivnije traženje te vratili nadu obiteljima koje su 30 godina čekale. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL