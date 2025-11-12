'GDJE SU NAŠI NAJMILIJI?'
FOTO Suze, očaj i bol. Ovako su prije trideset godina u Zagrebu tražili pravdu za nestale u ratu
13. studenog 1995. stotine ljudi prosvjedovale su u Zagrebu i tražile odgovor na pitanje: Gdje su njihovi najmiliji? Domovinski rat je završio, a brojke nestalih, umrlih i ubijenih tek su se zbrajale...
Građani, u suzama, s očajom na licu, stigli su u Zagreb na prosvjed za sve nestale u Vukovaru.
U teškim rukama bili su transparenti s porukama i fotografijama najmilijih.
Do danas još uvijek se 1740 ljudi smatra nestalima.
Kako bismo istaknuli važnost aktivnog traženja nestalih osoba iz Domovinskog rata, redakcija 24sata pokrenula je niz aktivnosti kako bi tragičnu sudbinu obitelji koji godinama čekaju vijesti o svojim najmilijima stavila u fokus javnosti
Još 2016. godine pokrenut je projekt 24sata "Nestali u Domovinskom ratu", u kojem smo, svakoga tjedna, objavljivali velike ispovijesti nestalih. U to vrijeme Hrvatska je tragala za više od 1940 nestalih. Video serijal koji je nastajao kad i priče, iste je godine imao čak tri milijuna pregleda. Sljedeće tri godine objavili smo tri knjige s oko 150 potresnih ispovijedi i potaknuli nadležne službe na intenzivnije traženje te vratili nadu obiteljima koje su 30 godina čekale.
