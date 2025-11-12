Obavijesti

'GDJE SU NAŠI NAJMILIJI?'

FOTO Suze, očaj i bol. Ovako su prije trideset godina u Zagrebu tražili pravdu za nestale u ratu

13. studenog 1995. stotine ljudi prosvjedovale su u Zagrebu i tražile odgovor na pitanje: Gdje su njihovi najmiliji? Domovinski rat je završio, a brojke nestalih, umrlih i ubijenih tek su se zbrajale...
Prosvjed u Zagrebu za sve nastale u Vukovaru, 13.11.1995.
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
