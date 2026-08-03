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IZLOŽBA

FOTO 'Svijet u staklenoj perli' predstaviil u galeriji Magaza u Bitoli

Piše 24sata,
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FOTO 'Svijet u staklenoj perli' predstaviil u galeriji Magaza u Bitoli
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Foto: Centar za kultur Sesvete
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Ovogodišnja izložba proširena je nakitom nadahnutim tradicijama različitih zemalja i kontinenata. Izloženi radovi pokazuju raznolikost tehnika, boja i simbolike nakita te način na koji staklene perle povezuju naizgled udaljene kulture.

U galerijskom prostoru Magaza, u središtu Bitole, otvorena je izložba „Svijet u staklenoj perli“, nastala na radionicama etno nakita Centra za kulturu Sesvete. Gostovanje je održano u sklopu međunarodne folklorne manifestacije Ilindenski denovi, koja u Bitoli okuplja kulturno-umjetnička društva i posjetitelje iz Sjeverne Makedonije, brojnih europskih zemalja, Sjeverne i Južne Amerike te Azije.

Centar za kulturu Sesvete prošle se godine na istoj manifestaciji predstavio izložbom hrvatskoga tradicijskog nakita od staklenoga zrnja. Ovogodišnja izložba proširena je nakitom nadahnutim tradicijama različitih zemalja i kontinenata. Izloženi radovi pokazuju raznolikost tehnika, boja i simbolike nakita te način na koji staklene perle povezuju naizgled udaljene kulture.

Gostovanje je ostvareno na poziv Centra za kulturu Bitola i Valentina Sokolevskog te Makedonsko-hrvatskog društva „Marko Marulić“, na čelu s predsjednikom Brankom Maretićem.

Izložbu je uime Centra za kulturu Sesvete otvorila ravnateljica Vjekoslava Damjanović, dok se prisutnima obratio ravnatelj Centra za kulturu Bitola Sašo Ilkovski. Zahvalio je na dosadašnjoj suradnji te izrazio želju za njezinim nastavkom kroz zajedničke europske projekte, razmjenu izložbi, kazališnih predstava i drugih kulturnih programa.

Foto: Centar za kultur Sesvete

Nakon otvorenja organizirane su radionice izrade nakita od staklenih perlica, na kojima su mogli sudjelovati svi zainteresirani posjetitelji. Time je publika dobila priliku ne samo razgledati izložene radove nego se i neposredno upoznati s procesom njihova nastanka.

Tijekom boravka predstavnici Centra za kulturu Sesvete posjetili su i prostorije Makedonsko-hrvatskog društva „Marko Marulić“, jednog od važnih nositelja hrvatsko-makedonske kulturne suradnje u Bitoli.

Izložbu je pogledao velik broj domaćih i stranih posjetitelja koji su u grad stigli uoči Ilindena, 2. kolovoza. U danima prije tog važnog makedonskog praznika Bitola je ispunjena folklornim nastupima, koncertima, izložbama i drugim kulturnim programima.

Gostovanje izložbe „Svijet u staklenoj perli“ bilo je prilika za predstavljanje rada Centra za kulturu Sesvete, ali i za jačanje suradnje s kulturnim ustanovama i hrvatskom zajednicom u Bitoli. Dogovoreni razgovori o budućim projektima i uzajamnim gostovanjima otvaraju mogućnost da se suradnja nastavi i u Sesvetama.

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