FOTO TERORISTKINJE I UBOJICE Ovo su dame s Interpolove tjeralice! Jedna od njih je iz BiH

Na stranicama Interpola nalazi se popis osoba za kojima je izdana crvena obavijest. Riječ je o zahtjevu upućenom policijskim snagama diljem svijeta da lociraju i privremeno uhite osobu radi izručenja, predaje ili slične pravne radnje. Crvena obavijest nije međunarodni uhidbeni nalog. Osobe su tražene na temelju nacionalnog uhidbenog naloga države članice ili međunarodnog tribunala. Među javno objavljenim obavijestima nalaze se i žene tražene zbog teških kaznenih djela, uključujući ubojstva, terorizam, trgovinu drogom i druge zločine. Ako posjedujete informacije o nekoj od ovih osoba, kontaktirajte lokalnu policiju ili Interpol.
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Silva, Yuleidy. Državljanka Kolumbije u dobi od 38 godina. Ima smeđu kosu i smeđe oči. Govori španjolski i portugalski jezik. Traži je Brazil zbog ubojstva.
| Foto: Interpol
Silva, Yuleidy. Državljanka Kolumbije u dobi od 38 godina. Ima smeđu kosu i smeđe oči. Govori španjolski i portugalski jezik. Traži je Brazil zbog ubojstva. |
Foto: Interpol
Silva, Yuleidy. Državljanka Kolumbije u dobi od 38 godina. Ima smeđu kosu i smeđe oči. Govori španjolski i portugalski jezik. Traži je Brazil zbog ubojstva.
| Foto: Interpol
Dizdarević, Aldijana. Državljanka BiH rodom iz Velike Kladuše. Ima 40 godina. Na Interpolovim stranicama stoji da govori bosanski jezik. Traže je zbog pokušaja ubojstva. Ona je 2011. iz kubure upucala i teško ranila 29-godišnjeg N.S.
| Foto: Interpol
Mukhlyinina, Alena. Ruska državljanka u dobi od 37 godina. Traži je Rusija zbog sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije. Govori ruski jezik.
| Foto: interpol
Agustya, Leny. Indonezijska državljanka u dobi od 25 godina. Govori engleski i indonezijski. Visoka je 165 cm, ima crnu kosu i tamno smeđe oči. Traži je Indonezija zbog kaznenog djela krijumčarenja radnika migranata.
| Foto: Interpol
Moreira De Souza, Mirian. Državljanka Brazila u dobi od 28 godina. Govori portugalski jezik. Traži je Brazil zbog krijumčarenja droge, sudjelovanja u radu kriminalne organizacije i prikrivanja imovine.
| Foto: interpol
Kerap, Shesee Monicha Elshaday. Državljanka Indonezije u dobi od 28 godina. Govori indonezijski jezik. Traži je Indonezija zbog kaznenog djela trgovine ljudima i kaznenog djela internetske prijevare.
| Foto: Interpol
Szafran Gorczyca, Magdalena Stanislawa. Državljanka Poljske u dobi od 40 godina. Govori poljski jezik. Traži je Poljska zbog protupravnog lišavanja slobode, mučenja i ubojstva.
| Foto: interpol
Akhmedkhanova, Buliat. Ruska državljanka u dobi od 31 godinu, govori ruski jezik. Visoka je 150 cm. Ima tamnu kosu i tamne oči. Traži je Rusija zbog: Sudjelovanja u aktivnosti terorističke organizacije, sudjelovanja u aktivnosti ilegalne oružane formacije, obuke s ciljem terorističke aktivnosti...
| Foto: Interpol
Fuentes Portillo, Maria Lucia. Državljanka El Salvadora u dobi od 28 godina. Govori španjolski jezik. Traži je El Salvador zbog teškog ubojstva i sudjelovanja u radu terorističke organizacije...
| Foto: Interpol
Tumgeova, Elizaveta. Ruska državljanka u dobi od 29 godina. Govori ruski jezik. Traži je Rusija zbog sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije, sudjelovanja u aktivnostima ilegalne oružane formacije.
| Foto: interpol
Meighan, Ashly. Državljanka Belizea, ima 29 godina. Visoka je 165 cm, teška 59 kg. Ima crnu kosu i tamno smeđe oči, govori engleski jezik. Traži je Belize zbog ubojstva.
| Foto: interpol
Ajbonna, Ester. Državljanka Nigerije u dobi od 26 godina. Visoka 168 cm, teška između 60 i 63 kg. Ima crnu kosu i smeđe oči. Govori engleski jezik. Traži je SAD zbog zavjere, uzimanja talaca i prijevare putem elektroničkog transfera.
| Foto: Interpol
Gadzhieva, Saida. Ruska državljanka u dobi od 30 godina. Govori ruski jezik. Traži je Rusija zbog: Sudjelovanja u aktivnostima organizacije koja je priznata kao teroristička u skladu sa zakonodavstvom Rusije; Sudjelovanja u oružanoj formaciji na teritoriju strane države...
| Foto: interpol
Aidamirova, Melek. Ruska državljanka, ima 33 godine. Govori ruski jezik. Traži je Rusija zbog: Sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije; sudjelovanja u ilegalnoj oružanoj formaciji.
| Foto: Interpol
Aguare Sebastian, Nancy Johana. Državljanka Guatemale u dobi od 33 godine. Visoka je 155 cm i teška 65 kg. Ima crnu kosu i tamno smeđe oči. Govori španjolski jezik. Traži je Guatemala zbog ubojstva s preduimšljajem.
| Foto: Interpol
Torres Rivas, Priscila Nohemy, državljanka El Salvadora u dobi od 29 godina. Govori španjolski jezik. Traži je El Salvador zbog sudjelovanja u radu ilegalne skupine.
| Foto: Interpol
Dzhumakhanova, Aykhanum. Ruska državljanka u dobi od 44 godine. Govori ruski i čečenski jezik. Traži je Rusija zbog: Sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije i sudjelovanja u aktivnostima takve organizacije; Sudjelovanja u ilegalnim oružanim formacijama.
| Foto: Interpol
Akhsanova, Rumiya. Ruska državljanka u dobi od 30 godina. Ima tamnu kosu. Govori ruski jezik. Traži je Rusija zbog organiziranja terorističke organizacije i sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije...
| Foto: Interpol
Bonilla Rivas, Josselyn Jeanmillette, državljanka El Salvadora. Ima 27 godina, govori španjolski jezik. Traži je El Salvador zbog teške iznude.
| Foto: Interpol
Kadieva, Raysat. Ruska državljanka, govori ruski jezik, ima 34 godine. Traži je Rusija zbog: Organiziranja aktivnosti terorističke organizacije i sudjelovanja u aktivnosti takve organizacije; Sudjelovanja u ilegalnim oružanim formacijama.
| Foto: Interpol
Farkhadova, Shafiga. Ruska državljanka u dobi od 42 godine. Ima crnu kosu i smeđe oči. Govori ruski, kirgistanski i azerbajdžanski jezik. Traži je Rusija zbog: Sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije; Sudjelovanja u ilegalnoj oružanoj formaciji
| Foto: Interpol
Niramitboonyawat, Ploythita. Državljanka Tajlanda u dobi od 34 godine. Visoka je 150 cm, ima tamnu kosu i crne oči. Govori tajlandski i engleski jezik. Traži je Tajland zbog prijevare...
| Foto: Interpol
Sukhorukova, Aleksandra. Ruska državljanka u dobi od 42 godine. Govori arapski i ruski jezik. Traži je Rusija zbog: Organiziranja aktivnosti terorističke organizacije i sudjelovanja u aktivnostima takve organizacije; Organiziranja ilegalne oružane formacije ili sudjelovanje u njoj...
| Foto: Interpol
Pietruschka, Evelina Fadil. Državljanka Indonezije u dobi od 64 godine. Govori indonezijski i engleski jezik. Traži je Indonezija zbog pronevjere...
| Foto: Interpol
Hernandez Palma, Cindy Veronica. Državljanka El Salvadora, ima 38 godina. Govori španjolski jezik. Traži je El Salvador zbog sudjelovanja u radu terorističke organizacije.
| Foto: Interpol
Melikova, Elvira. Ruska državljanka u dobi od 37 godina. Visoka je 170 cm, ima tamnu kosu i crne oči. Govori ruski i lezginski jezik. Traži je Rusija zbog sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije...
| Foto: Interpol
Garcia De Campos, Merita Danira. Državljanka El Salvadora, ima 36 godina. Govori španjolski jezik. Traži je El Salvador zbog sudjelovanja u radu ilegalne skupine.
| Foto: Interpol
Niyazi, Sevinch. Državljanka Bugarske u dobi od 38 godina. Govori bugarski jezik. Traži je Azerbajdžan zbog prijetnje i iznude, protupravnog prisvajanja materijala, sudjelovanja u radu organizirane kriminalne skupine...
| Foto: Interpol
Omarova, Patimat. Državljanka Rusije u dobi od 35 godina. Govori ruski jezik. Traži je Rusija zbog: Organiziranja aktivnosti terorističke skupine i sudjelovanja u njima; Sudjelovanja u radu ilegalne oružane formacije.
| Foto: Interpol
Gadzhieva, Niuriana. Ruska državljanka, ima 34 godine, govori ruski jezik. Traži je Rusija zbog: Organiziranja aktivnosti terorističke skupine i sudjelovanja u njima; Sudjelovanja u radu ilegalne oružane formacije.
| Foto: Interpol