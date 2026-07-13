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OPASNE BJEGUNKE

FOTO TERORISTKINJE I UBOJICE Ovo su dame s Interpolove tjeralice! Jedna od njih je iz BiH

Na stranicama Interpola nalazi se popis osoba za kojima je izdana crvena obavijest. Riječ je o zahtjevu upućenom policijskim snagama diljem svijeta da lociraju i privremeno uhite osobu radi izručenja, predaje ili slične pravne radnje. Crvena obavijest nije međunarodni uhidbeni nalog. Osobe su tražene na temelju nacionalnog uhidbenog naloga države članice ili međunarodnog tribunala. Među javno objavljenim obavijestima nalaze se i žene tražene zbog teških kaznenih djela, uključujući ubojstva, terorizam, trgovinu drogom i druge zločine. Ako posjedujete informacije o nekoj od ovih osoba, kontaktirajte lokalnu policiju ili Interpol.
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FOTO TERORISTKINJE I UBOJICE Ovo su dame s Interpolove tjeralice! Jedna od njih je iz BiH
Silva, Yuleidy. Državljanka Kolumbije u dobi od 38 godina. Ima smeđu kosu i smeđe oči. Govori španjolski i portugalski jezik. Traži je Brazil zbog ubojstva. | Foto: Interpol
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Silva, Yuleidy. Državljanka Kolumbije u dobi od 38 godina. Ima smeđu kosu i smeđe oči. Govori španjolski i portugalski jezik. Traži je Brazil zbog ubojstva. | Foto: Interpol
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