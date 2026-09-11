U paklenim tornjevima WTC-a je život izgubilo i četvero Hrvata: 'Tata, fališ nam. Srce još boli...'

Svake godine obitelj je komemorirala sve žrtve, a među njima i našeg Dominika. Zaista smo tužni. Rekla nam je to prije nekoliko godina obitelj Dominika Mirkovića sa Suska, koji je poginuo u napadu na World Trade Center. Radio je kao kompjutorski tehničar u tvrtki koja je imala ured kat ispod mjesta udara Boeinga 767.

- Suprug se vratio iz ribolova. Na vijestima je čuo za tragediju. Zvali smo Dominikovu ženu i rekla je da se čula s njim. Rekao joj je da je došlo do nesreće te da je na putu prema izlazu iz zgrade. Nažalost, nikad nije stigao u svoj dom - prisjetila se svojedobno Lea Busanić sa Suska, sestrična Dominika Mirkovića. Sa suzama u očima, Lein rođak Antonio Karabokia prepričao je što su nekoliko dana poslije doznali od Dominikovih kolega.

U simultanim napadima koje je organizirala Al-Quaeda 11. rujna 2001. godine poginulo je 2996 ljudi. Scene u kojima su ljudi skakali iz gorućih neboderu smrt kako ne bi izgorjeli živi obišle su svijet.

Dominika Mirkovića sa Suska poginuo je u napadu na World Trade Centar. Radio je u kat ispod mjesta udara Boeinga. |

Nikad se nije vratio sinovima

- Rekli su nam kako ih je bilo osam u grupi. Odjednom se začula strašna buka, zidovi su pucali, stvari su se rušile i nastali su kaos i panika. Mislili su da je možda potres. Shvativši da je avion udario u zgradu, krenuli su u prizemlje prema izlazu. Malo prije izlaznih vrata Dominik se okrenuo i potrčao natrag u zgradu. Svi su počeli urlati: ‘Dominik, vrati se, idemo!’, ali on je viknuo da je čuo glas žene koja zove u pomoć i da ide po nju. Tad su ga zadnji put vidjeli živog. Nažalost, nakon nekoliko minuta zgrada se urušila i oboje su poginuli. Ma strašno - prisjetio se tad uplakani Antonio.

Dominika su identificirali dva tjedna kasnije, nakon što su vatrogasci iz ruševina izvadili dio lubanje i ruku. Identificirali su ga po zaručničkom prstenu, koji je još bio na ruci. Poginuo je u 40. godini, a iza sebe je ostavio suprugu i troje djece. Nakon što je pronađen, u listopadu 2001. u New Yorku je organizirana misa za Dominika, na kojoj je bilo oko tisuću ljudi. Karmine su bile u njegovom omiljenom restoranu, u kojem je proslavio 40. rođendan.

Dominikova obitelj poručuje kako se bol, bez obzira na godine, nije smanjila |

Iz tornjeva smrti uspjelo se spasiti devetero Hrvata. Mario Stanišić spašen je na 71. katu, Ivan Teodorović na 45. katu, Sandra Larson na 22. katu, Zlatko Kapović na 7. katu, Denis Antolov i Darija Grbić spašeni su u podnožju, a Ivan Žgaljić spašen je na 15. katu. Anthony Matešić također je spašen, kao i Vesna Begonja, koja je spašena na 106. katu.

No Anthony Jović, Alfred Vukoša, Ronald Tartaro i Dominik Mirković nisu uspjeli pobjeći.

- Iskreno, ne mogu vjerovati da je toliko godina prošlo bez mog tate. 11. rujna bio je odlučujući trenutak u mom djetinjstvu i činim sve što mogu da se rado sjetim svog oca i budem zahvalan na kratkom vremenu koje smo proveli zajedno. Posebno danas. Trudim se svim silama ostati pozitivan iako ima mnogo razloga da ostanem negativan - rekao nam je ranije Peter Jović, sin Anthonyja Jovića, vatrogasca.

Sin vatrogasca Anthonyja Jovića rekao je kako ne vjeruje da je već prošlo 20 godina otkako je ostao bez svog oca |

Tog jutra vatrogasni poručnik Jović trebao je imati slobodan dan, ali je pozvan na ispomoć kolegama u vatrogasnoj jedinici Red Hook u Brooklynu. Dan je počeo mirno, ali kad se prvi oteti avion u 8.46 sati zabio u sjeverni neboder Svjetskog trgovačkog centra, Jović je s kolegama krenuo na zadatak. Vatrogasci Engine Companyja 279 iz Red Hooka bili su među prvima koji su stigli do “blizanaca” i pokušali pomoći unesrećenima u gorućem tornju.

Jović, sin hrvatskog imigranta, odrastao je na ulicama Manhattana. Vatrogasac je bio 12 godina.

- Obožavao je posao i svakog dana sinovima bi prepričavao gdje je bio, koliko je požara ugasio i koliko je ljudi spasio. Bio im je i ostao uzor. Najteže mi je bilo govoriti djeci kako tata radi i da će se kasno vratiti. I tako dan za danom. No nisam im dugo mogla lagati... - rekla je svojedobno Jovićeva supruga Cynthia. Njegovi posmrtni ostaci nikad nisu pronađeni, u raščišćavanju ruševina na Ground Zerou kasnije je pronađena tek njegova nagorjela vatrogasna kaciga. Jovićeva matična postaja na Washington Heightsu 11. rujna 2001. izgubila je 12 vatrogasaca i bila je među onima koji su žrtvovali najviše svojih ljudi.

Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

'Fališ nam svaki dan'

- Toni, nedostaješ nam svaki dan - poručila je sestra poginulog hrvatskog vatrogasca Patricia. Ronald Tartaro nestao je na 97. katu.

Iza sebe je ostavio suprugu Karen i troje djece. Alfred Vukoša nestao je na 105. katu. Radio je kao internetski inženjer. Identificiran je nakon godinu dana prema nađenom komadiću rebra.

S druge strane, obitelj Marija Stanišića, podrijetlom iz Petrčana kraj Zadra, izbjegla je ovu veliku bol.

- Mario živi i radi u Americi. Ne voli se prisjećati tog nemilog događaja, velike su to traume. Neka je on nama živ i zdrav. Nažalost, Marijev otac Marijan u međuvremenu je preminuo. On je dolazio u Petrčane, taj dan mu je obilježio život. Znao je da mu je sin u tim tornjevima, ali nije znao je li mu živ. Bilo mu je teško, ali hvala Bogu, sve je dobro završilo, ali mnogi nisu imali te sreće. Tuga je to - ispričala nam je obitelj Marija Stanišića, koja živi u Petrčanima.