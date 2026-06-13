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FOTO Teška prometna nesreća kod Vjesnika: Dvoje u bolnici, dijelovi motocikla rasuti po cesti

Dvije osobe završile su u bolnici nakon teške prometne nesreće kod Vjesnika. Na križanju Savske i Zagrebačke avenije više je vozila policije, kao i samih službenika koji obavljaju očevid. S ceste uklanjaju automobil i dijelovi motocikla
FOTO Teška prometna nesreća kod Vjesnika: Dvoje u bolnici, dijelovi motocikla rasuti po cesti
Dvoje ljudi je ozlijeđeno u sudaru motocikla i automobila na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije u Zagrebu. | Foto: Čitatelj 24sata
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Dvoje ljudi je ozlijeđeno u sudaru motocikla i automobila na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije u Zagrebu. | Foto: Čitatelj 24sata
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