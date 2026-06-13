FOTO Teška prometna nesreća kod Vjesnika: Dvoje u bolnici, dijelovi motocikla rasuti po cesti

Dvije osobe završile su u bolnici nakon teške prometne nesreće kod Vjesnika. Na križanju Savske i Zagrebačke avenije više je vozila policije, kao i samih službenika koji obavljaju očevid. S ceste uklanjaju automobil i dijelovi motocikla
Dvoje ljudi je ozlijeđeno u sudaru motocikla i automobila na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije u Zagrebu.
| Foto: Čitatelj 24sata
Dvoje ljudi je ozlijeđeno u sudaru motocikla i automobila na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije u Zagrebu. |
Foto: Čitatelj 24sata
Dvoje ljudi je ozlijeđeno u sudaru motocikla i automobila na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije u Zagrebu.
| Foto: Čitatelj 24sata
Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u subotu u 20.10 sati, a zbog prometne nesreće su i privremeno obustavili tramvajski promet u oba smjera.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
- Motociklist i putnik ozlijeđeni su u sudaru s automobilom te su prevezeni u KBC Sestre milosrdnice - rekli su nam iz policije no težina njihovih ozljeda je još nepoznata.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na mjestu nesreće više je vozila policije, kao i samih službenika koji obavljaju očevid. S ceste uklanjaju automobil i dijelovi motocikla.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL