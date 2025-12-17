Policija je dojavu o nesreći dobila oko 12:30. Stigli su na mjesto događaja i osiguravaju ga, slijedi očevid koji će utvrditi okolnosti nesreće.
KRŠ I LOM
FOTO Teška prometna u tunelu kod Splita: Automobil završio na krovu, jedna osoba u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
U srijedu oko podneva je na brzoj cesti Solin-Klis, u tunelu Klis-Kosa, došlo do teške prometne nesreće. Jedno vozilo prevrnulo se na krov, jedna osoba prebačena je u bolnicu, javlja Dalmatinski portal.
Još nije poznata težina ozljeda koje je ozlijeđena osoba zadobila.
Policija je dojavu o nesreći dobila oko 12:30. Stigli su na mjesto događaja i osiguravaju ga, slijedi očevid koji će utvrditi okolnosti nesreće.
Promet se nakon nesreće odvija jednim trakom, stvorila se kolona...
