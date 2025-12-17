Obavijesti

KRŠ I LOM

FOTO Teška prometna u tunelu kod Splita: Automobil završio na krovu, jedna osoba u bolnici

FOTO Teška prometna u tunelu kod Splita: Automobil završio na krovu, jedna osoba u bolnici
Foto: Dalmatinski portal, Canva

Policija je dojavu o nesreći dobila oko 12:30. Stigli su na mjesto događaja i osiguravaju ga, slijedi očevid koji će utvrditi okolnosti nesreće.

U srijedu oko podneva je na brzoj cesti Solin-Klis, u tunelu Klis-Kosa, došlo do teške prometne nesreće. Jedno vozilo prevrnulo se na krov, jedna osoba prebačena je u bolnicu, javlja Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Još nije poznata težina ozljeda koje je ozlijeđena osoba zadobila.

PROMETNA NESREĆA DOZNAJEMO Halo, policija, ja sam vozio: Htio je spasiti Željka Keruma, policija znala da laže!
DOZNAJEMO Halo, policija, ja sam vozio: Htio je spasiti Željka Keruma, policija znala da laže!

Policija je dojavu o nesreći dobila oko 12:30. Stigli su na mjesto događaja i osiguravaju ga, slijedi očevid koji će utvrditi okolnosti nesreće.

Foto: Dalmatinski portal

Promet se nakon nesreće odvija jednim trakom, stvorila se kolona...

