FOTO Teška prometna u tunelu kod Splita: Automobil završio na krovu, jedna osoba u bolnici

U srijedu oko podneva je na brzoj cesti Solin-Klis, u tunelu Klis-Kosa, došlo do teške prometne nesreće. Jedno vozilo prevrnulo se na krov, jedna osoba prebačena je u bolnicu, javlja Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Još nije poznata težina ozljeda koje je ozlijeđena osoba zadobila.

Policija je dojavu o nesreći dobila oko 12:30. Stigli su na mjesto događaja i osiguravaju ga, slijedi očevid koji će utvrditi okolnosti nesreće.

Foto: Dalmatinski portal

Promet se nakon nesreće odvija jednim trakom, stvorila se kolona...