FOTO Teslom jurio 140 km/h u Splitu, preletio preko Twinga i pokosio ženu: 'Kriv sam, ali...'

Prema optužbi, naglo je ubrzao do kraja i izgubio kontrolu nad vozilom pokušavajući izbjeći sporija vozila. Tesla je tada sletjela na nogostup i udarila pješakinju koja je od zadobivenih ozljeda preminula. Klarić je nakon nesreće proveo manje od mjesec dana u istražnom zatvoru, a vještačenjem je utvrđeno da nije bio pod utjecajem alkohola ni droga. | Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL