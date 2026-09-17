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SUĐENJE DINU KLARIĆU

FOTO Teslom jurio 140 km/h u Splitu, preletio preko Twinga i pokosio ženu: 'Kriv sam, ali...'

Na početku suđenja Dino Klarić (34) izjavio je da se smatra krivim, ali da nesreća nije bila namjerna. Sutkinja Marina Boko potom je pojasnila da time zapravo ne priznaje dio optužbe koji se odnosi na neizravnu namjeru
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FOTO Teslom jurio 140 km/h u Splitu, preletio preko Twinga i pokosio ženu: 'Kriv sam, ali...'
U Splitu je počelo suđenje 34-godišnjem Dinu Klariću zbog prometne nesreće iz svibnja 2025. godine, u kojoj je poginula 67-godišnja pješakinja. Klarić je Teslom vozio Ulicom slobode puno brže od dopuštenog. Na početku je vozio više od 100 km/h, a do križanja s Velebitskom brzinom je navodno dosegnuo gotovo 140 km/h, iako je ograničenje bilo 40 km/h, piše Dalmatinski portal. | Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL
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U Splitu je počelo suđenje 34-godišnjem Dinu Klariću zbog prometne nesreće iz svibnja 2025. godine, u kojoj je poginula 67-godišnja pješakinja. Klarić je Teslom vozio Ulicom slobode puno brže od dopuštenog. Na početku je vozio više od 100 km/h, a do križanja s Velebitskom brzinom je navodno dosegnuo gotovo 140 km/h, iako je ograničenje bilo 40 km/h, piše Dalmatinski portal. | Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL
Komentari 3

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