POZVAO NA EVAKUACIJU FOTO Tisuće bez grijanja i struje. Kličko: U Kijevu je ekstremno teško. A može postati još gore...

Gradonačelnik Kijeva, bivši proslavljeni boksač Vitalij Kličko, pozvao je sve stanovnike Kijeva da se evakuiraju ako imaju tu opciju. Rusija je u zadnjim tjednima pojačala napade na Kijev, gotovo 2000 višekatnih stambenih zgrada u Kijevu je i dalje bez grijanja nakon ruskih napada 9. i 20, siječnja, a temperature padaju i ispod minus deset stupnjeva Celzijevih...