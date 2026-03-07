Obavijesti

MEĐU POGINULIMA I DJECA

Rusija napala Ukrajinu s 480 dronova i 29 projektila: U Harkivu umrlo sedam ljudi

Rusija napala Ukrajinu s 480 dronova i 29 projektila: U Harkivu umrlo sedam ljudi
Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Ruski balistički projektil pogodio je stambenu zgradu u Harkivu. Ukrajina tvrdi da je oborila većinu dronova i projektila, ali napadi su oštetili energetsku i željezničku infrastrukturu u više regija.

Rusija je u noći na subotu lansirala niz bespilotnih letjelica i projektila na Ukrajinu, oštetivši infrastrukturu i ubivši najmanje sedam osoba, uključujući dvoje djece, u sjeveroistočnom gradu Harkivu, objavili su ukrajinski dužnosnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je Rusija lansirala 480 dronova i 29 projektila ciljajući energetski sektor i željezničku infrastrukturu diljem zemlje. "Partneri bi trebali odgovoriti na ove divljačke napade na život", poručio je Zelenskij putem aplikacije Telegram. "Rusija nije odustala od pokušaja uništavanja ukrajinske stambene i kritične infrastrukture, stoga se podrška mora nastaviti", dodao je, pozivajući partnere na daljnju opskrbu sustavima protuzračne obrane i oružjem.

Ukrajinske postrojbe protuzračne obrane oborile su 453 drona i 19 projektila, priopćile su zračne snage. Međutim, devet projektila i 26 jurišnih dronova pogodilo je 22 lokacije.

Balistički projektil pogodio stambenu zgradu

Oleh Sinjehubov, guverner regije Harkiv, rekao je da je grad Harkiv bio meta i ruskih dronova i projektila te da je sedmero ljudi, uključujući dvoje djece, poginulo nakon što je ruski balistički projektil udario u peterokatnu stambenu zgradu.

"Kada smo stigli ovdje 20 minuta nakon eksplozije, mislila sam da ću dobiti moždani udar. Nisam mogla sastaviti dvije riječi, a noge su mi klecale", rekla je za Reuters Hanna, stanarka uništene zgrade. "Sreća je što nisam bila tamo s djetetom i što je otac bio sa mnom. Tamo su živjeli obični ljudi. Što im je bio cilj?"

U Harkivu je također ranjeno 15 ljudi, a 19 stambenih zgrada je oštećeno, rekao je Sinjehubov. Pogođene su i komercijalne te administrativne zgrade, mreže za distribuciju električne energije i automobili.

U Kijevu je ozlijeđeno troje ljudi, a grijanje je prekinuto u 2806 stambenih zgrada u četiri gradska okruga nakon što je pogođen energetski infrastrukturni objekt, rekla je potpredsjednica vlade Julija Sviridenko.

Nacionalni operator elektroenergetske mreže Ukrenergo priopćio je da su u sedam regija diljem zemlje uvedena hitna isključenja struje nakon ruskih napada.

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je Rusija napala i četiri željezničke stanice te drugu željezničku infrastrukturu u središnjoj Ukrajini, kao i lučku infrastrukturu u južnoj regiji Odesi, gdje su se zapalili spremnici s biljnim uljem i oštećeno je skladište žitarica.

