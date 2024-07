FOTO Tisuće ljudi u Parizu na skupu tražili glas protiv desnice

Tisuće ljudi okupilo se u srijedu navečer u Parizu na poziv brojnih medija, sindikata i udruga kako bi pozvali na glasanje protiv krajnje desnice tijekom drugog kruga parlamentarnih izbora koji se održava u nedjelju, javlja agencija France Presse.

“Tražiti od nekih od nas da 7. srpnja glasaju za političkog protivnika” je “težak čin”, ali “neophodan ako želimo spasiti našu sposobnost zajedničkog života”, istaknuli su organizatori pariških prosvjeda, referirajući se na sve izborne jedinice u kojima su se neki kandidati povukli kako bi ojačali protukandidata Nacionalnog okupljanja (RN, krajnje desno) i spriječili krajnju desnicu u osvajanju izbora.

“Kada je ekstremna desnica na vlasti, ona ne vraća lako vlast, ona osigurava da se vladavina prava destabilizira, da ljudi na vlasti unište javne slobode”, izjavio je na pozornici jedan od prvih govornika, povjesničar Patrick Boucheron.

People protest against the French far-right Rassemblement National party, in Paris | Foto: Yara Nardi

"Naravno da je odgovornost ljevice ogromna. Što je ljevica učinila da izgubi sve ove gradove i sela koje je trebala osvojiti, uložiti u njih, transformirati? Naravno da će sutra morati biti ambiciozniji, na porezu na bogatstvo, na povećanju plaća, na oporezivanju multinacionalki”, procijenila je sa svoje strane ekonomistica Julia Cage.

"Moramo uvjeriti svakog glasača da ne smijemo pokleknuti pred mržnjom i da apstinencija nije opcija", rekao je novinarima Dominique Sopo, predsjednik SOS Racisme.

U Avignonu (jug), gdje se održava jedan od najvažnijih kazališnih festivala na svijetu, nekoliko stotina ljudi također je marširalo protiv RN-a u srijedu predvečer, javio je novinar AFP-a.

"Prijetnje našim sektorima su velike", uvjeravao je Ghislain Gauthier, glavni tajnik sindikata CGT Spectacle.

Krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje (RN) neće dobiti većinu mjesta u francuskom parlamentu nakon drugog kruga parlamentarnih izbora u nedjelju, pokazuje anketa Harris Interactivea.

Anketa je pokazala da će stranka Nacionalno okupljanje i njezini saveznici dobiti 190 do 220 mjesta. To je znatno manje od 289 mjesta potrebnih za većinu.

Više od 200 kandidata s cijelog političkog spektra pristalo se povući iz lokalnih izbornih utrka kako bi otvorili put kandidatu koji ima najveće izglede pobijediti kandidata Nacionalnog okupljanja u njihovom izbornom okrugu.