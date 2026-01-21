Obavijesti

PROSVJEDI PROTIV UBIJANJA

FOTO Tisuće na prokurdskim prosvjedima diljem Njemačke

Piše HINA.
FOTO Tisuće na prokurdskim prosvjedima diljem Njemačke
Foto: Tugay Er

Policija je priopćila da su prosvjedi u zapadnom gradu Dortmundu, održani pod sloganom "Protiv ubijanja nevinih ljudi, civila i djece", privukli oko 4000 sudionika, daleko više od 400 prijavljenih.

Nekoliko tisuća ljudi pridružilo se u utorak prokurdskim prosvjedima u njemačkim gradovima, priopćila je policija, nakon sukoba između kurdskih snaga i vladinih snaga u Siriji.

SUKOBI OKO NAFTE Sirijska vojska i dalje prodire u kurdski teritorij unatoč pozivima SAD-a da prestane
Sirijska vojska i dalje prodire u kurdski teritorij unatoč pozivima SAD-a da prestane

Policijski glasnogovornik rekao je da je većina prosvjednika bila mirna, ali su zabilježeni manji sukobi i paljenje pirotehnike.

Prokurdske demonstracije održane su i u Frankfurtu, Stuttgartu, Hannoveru i Bremenu.

Pro-Kurdish demonstrations in front of Dortmund Central Station
Foto: Tugay Er

U Frankfurtu je policija rekla da je oko 5000 ljudi sudjelovalo u prosvjedima za koje je bilo prijavljeno 200 sudionika.

U Stuttgartu na jugozapadu zemlje, policija je rekla da je 2000 ljudi prisustvovalo sličnim prosvjedima, unatoč tome što se prijavilo samo 20 sudionika.

Nekoliko stotina policajaca bilo je angažirano na prosvjedima koji su održani pod sloganom "Solidarnost s Rojavom", izrazom koji se koristi za samoupravne kurdske regije u sjevernoj i istočnoj Siriji.

POSTIGNUT SPORAZUM Preokret u Siriji! Vlada i SDF prihvatili prekid vatre
Preokret u Siriji! Vlada i SDF prihvatili prekid vatre

Prosvjedi su prekinuti kasno navečer nakon što su sudionici bacali boce i pirotehniku na policajce, koji su uzvratili paprenim sprejom.

Policija u Hannoveru izvijestila je da je najmanje 1600 ljudi sudjelovalo u prosvjedima koji su razbijeni nakon otprilike dva sata zbog, kako su vlasti opisale, nekooperativnog ponašanja.

Sudionici su bacali pirotehniku na policajce i pokrivali im lica, priopćila je policija. Dvije osobe uhićene su nakon napada na policajce, dodala je policija.

Pro-Kurdish demonstrations in front of Dortmund Central Station
Foto: Tugay Er

U Bremenu je policija procijenila da se okupilo oko 2000 ljudi.

Početkom ove godine u Siriji su obnovljene borbe između Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima - ključnog američkog saveznika u borbi protiv ekstremističke milicije Islamske države - i vladinih trupa.

Sukobi su se intenzivirali posljednjih dana dok su vladine trupe, uz podršku arapskih plemenskih boraca, napredovale u područja koja su godinama bila pod kontrolom SDF-a.

Do toga dolazi usred spora oko integracije prethodno autonomnih kurdskih regija u državu nakon pada bivšeg sirijskog vođe Bashara al-Assada. Obje strane su u utorak navečer dogovorile primirje koje bi u početku trebalo trajati četiri dana.

