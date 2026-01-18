Sirijska vojska i dalje prodire u kurdski teritorij unatoč pozivima SAD-a da prestane

Državni mediji su objavili da je vojska zauzela sjeverni grad Tabku i obližnju istoimenu branu te stratešku branu "Sloboda", ranije poznatu kao "Baas", zapadno od sirijskog grada Rake. Kurdske vlasti nisu priznale nijedan od tih gubitaka te nije bilo jasno traju li borbe još uvijek.

Sirijski vojnici su se danima sabirali oko skupine sela zapadno od rijeke Eufrat te pozvali tamošnje Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima da se premjeste na drugu obalu rijeke. Dvije strane se sukobljavaju oko strateških položaja i naftnih polja uzduž Eufrata.

Borci SDF-a su se povukli iz područja rano u subotu kao znak dobre volje, no potom su optužili sirijske snage da krše sporazum novim prodorom prema gradovima i naftnim poljima na istoku koji nisu bili uključeni u sporazum.

Brad Cooper, čelnik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), u priopćenju objavljenom na društvenoj platformi X je rekao da bi sirijski vojnici trebali "zaustaviti bilo kakve ofenzivne akcije na područjima" između grada Alepa i grada Tabke, koji je oko 160 kilometara istočno.

Arapski stanovnici pozdravili dolazak vojske

Prvotni sporazum o povlačenju je uključivao grad Deir Hafir i neka okolna sela s pretežito arapskim stanovništvom. SDF se povukao u subotu, a sirijski vojnici su ušli relativno glatko, pri čemu su stanovnici pozdravljali njihov dolazak.

- To se dogodilo s najmanjim brojem gubitaka. Dosta je bilo krvi u ovoj zemlji, Siriji. Žrtvovali smo i izgubili dovoljno, ljudima je dosta toga - kazao je Husein al-Halaf, stanovnik Deir Hafira za Reuters.

Sirijska naftna kompanija (SPC) je rekla da su sirijske snage zarobile obližnja naftna polja Rasafa i Sufjan koja sada mogu biti vraćena u pogon. Snage SDF-a su se povukle istočno prema gradu Tabki, nizvodno, ali i dalje na zapadnoj obali rijeke i u blizini brane hidroelektrane koja predstavlja ključan izvor energije.

No, kada je sirijska vojska najavila da namjerava preuzeti kontrolu nad Tabkom, SDF je rekao da to nije bio dio izvornog sporazuma te da će se boriti kako bi zadržao grad te jedno naftno polje u njegovoj okolici.

Sirijska vojska je rekla da je četvero njenih pripadnika ubijeno u napadima kurdskih militanata, a SDF je kazao da je ubijeno nekoliko njegovih boraca, no nije pružio točan broj. Najnovije nasilje je produbilo jaz između vlade predvođene predsjednikom Ahmedom al-Šarom, čije su pobunjeničke snage svrgnule diktatora Bašara al-Asada krajem 2024., i lokalnih kurdskih vlasti koje su oprezne spram njegove administracije predvođene islamistima.

Dvije strane su prošle godine mjesecima pregovarale o integraciji kurdskih vojnih i civilnih tijela u sirijske državne institucije do kraja 2025., govoreći da sporove žele rješavati diplomatskim putem. No, nakon što je taj rok istekao bez značajnijeg napretka, ranije ovog mjeseca su izbili sukobi u sjevernom gradu Alepu koji su završili povlačenjem kurdskih snaga.

Vlada je potom rasporedila vojsku oko gradova na sjeveru i istoku kako bi pritisnula kurdske vlasti na ustupke u pregovorima s Damaskom.

Kurdske vlasti i dalje upravljaju većinski arapskim područjima na istoku zemlje te nekim od najvećih naftnih i plinskih polja.