Preokret u Siriji! Vlada i SDF prihvatili prekid vatre

Sporazum treba stupiti na snagu paralelno s povlačenjem svih vojnih formacija povezanih sa SDF-om u područja istočno od rijeke Eufrat, prema dokumentu koji je u nedjelju objavilo sirijsko predsjedništvo.

Sporazum predviđa uključivanje svih snaga SDF-a u ministarstva obrane i unutrašnjih poslova nakon provedenih sigurnosnih provjera, navodi se u priopćenju.

Vlada će trenutačno i potpuno preuzeti kurdske provincije Deir al-Zor i Raka, vojno i administrativno.

Svi granični prijelazi, kao i plinska i naftna polja, također će biti predani sirijskoj vladi.

Na dokumentu, koji je podijelilo sirijsko predsjedništvo, mogli su se vidjeti potpisi i sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šare i čelnika SDF Mazluma Abdija.

"Sva ostala pitanja sa SDF-om će biti riješena", prenijeli su državni mediji Šarine riječi.

Rekao je da bi se trebao sastati s Abdijem u ponedjeljak.