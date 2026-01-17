Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KAOS ZBOG TRUMPA

FOTO Tisuće na ulicama Danske i Grenlanda, prosvjednici 'Prste što dalje od naše zemlje...'

Tisuće prosvjednika okupilo se u subotu širom Danske u znak solidarnosti s Grenlandom nakon prijetnje Donalda Trumpa da će anektirati arktički otok, zahtijevajući da SAD poštuju pravo Grenlanđana na samoodređenje
THE CANADIAN PRESS 2026-01-17
Prosvjed je održan i na Grenlandu. | Foto: Dustin Patar/PRESS ASSOCIATION
1/21
Prosvjed je održan i na Grenlandu. | Foto: Dustin Patar/PRESS ASSOCIATION
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026