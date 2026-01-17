KAOS ZBOG TRUMPA
FOTO Tisuće na ulicama Danske i Grenlanda, prosvjednici 'Prste što dalje od naše zemlje...'
Tisuće prosvjednika okupilo se u subotu širom Danske u znak solidarnosti s Grenlandom nakon prijetnje Donalda Trumpa da će anektirati arktički otok, zahtijevajući da SAD poštuju pravo Grenlanđana na samoodređenje
Prosvjed je održan i na Grenlandu.
| Foto: Dustin Patar/PRESS ASSOCIATION
Prosvjed je održan i na Grenlandu.
|
Foto: Dustin Patar/PRESS ASSOCIATION
Prosvjed je održan i na Grenlandu.
| Foto: Dustin Patar/PRESS ASSOCIATION
Trump kaže da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svojeg strateškog položaja i velikih zaliha minerala te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Europske zemlje ovog su tjedna poslale vojno osoblje na otok na zahtjev Danske.
| Foto: Dustin Patar/PRESS ASSOCIATION
Skandirajući "Grenland nije na prodaju" i držeći transparente s porukama poput "Prste dalje od Grenlanda" uz grenlandsku crveno-bijelu zastavu "Erfalasorput", prosvjednici su se okupili na trgu ispred gradske vijećnice u Kopenhagenu prije nego što su krenuli prema američkom veleposlanstvu.
| Foto: Dustin Patar/PRESS ASSOCIATION
- Jako sam zahvalna na ogromnoj podršci koju mi kao Grenlanđani primamo... također šaljemo poruku svijetu da se svi morate probuditi. Grenland i Grenlanđani su nehotice postali prva linija u borbi za demokraciju i ljudska prava - rekla je Julie Rademacher, predsjednica Uaguta, organizacije Grenlanđana u Danskoj.
| Foto: Tom Little
Reutersova video snimka pokazuje tisuće prosvjednika. Glasnogovornici organizatora i policije odbili su dati procjenu broja prosvjednika. Prosvjedi su se održavali i na drugim lokacijama diljem Danske, a trebali bi se održati u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda, kasnije u subotu.
| Foto: Tom Little
Trumpove ponovljene izjave o otoku izazvale su neviđenu diplomatsku krizu između Sjedinjenih Država i Danske, obje države osnivačice vojnog saveza NATO-a, te su naišle na široku osudu u Europi.
| Foto: Tom Little
Grenlandski teritorij s 57.000 stanovnika, kojim se stoljećima upravlja iz Kopenhagena, stekao je značajnu autonomiju od 1979. godine, ali ostaje dio Kraljevine Danske koja kontrolira obranu i vanjsku politiku te financira veći dio uprave.
| Foto: Tom Little
Svih pet političkih stranaka izabranih u grenlandski parlament u konačnici podržava neovisnost, ali se ne slažu oko vremenskog okvira takvog poteza i posljednjih su dana rekli da bi radije ostali dio Danske nego se pridružili Sjedinjenim Državama.
| Foto: Tom Little
Prosvjede u Danskoj organizirale su grenlandske skupine u suradnji s nevladinom organizacijom ActionAid Denmark.
| Foto: Tom Little
- Zahtijevamo poštivanje danskog kraljevstva i prava Grenlanda na samoodređenje - rekla je Camilla Siezing, predsjednica Inuita, Zajedničkog saveza grenlandskih lokalnih udruga u Danskoj.
| Foto: Tom Little
Prema danskim vlastima, u Danskoj živi oko 17.000 Grenlanđana. Samo 17 posto Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da stekne Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju otoka, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa.
| Foto: Tom Little
Trump je anketu nazvao "lažnom".
| Foto: Emil Helms
Foto Emil Helms
Foto Emil Helms
Foto Emil Helms
Foto Emil Helms
Foto Emil Helms
Foto Emil Helms
Foto Marko Djurica
Foto Emil Helms