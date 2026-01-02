Obavijesti

GAZDA IVICA

FOTO Todorić slavi rođendan. Pjevao sa Škorom, vodio Ivu do oltara, a ove fotke niste vidjeli!

Ivica Todorić danas, 2. siječnja, slavi 75. rođendan. Rođen 1951. godine u Zagrebu, Todorić je desetljećima bio jedno od najutjecajnijih imena hrvatskog poduzetništva, simbol poduzetničkog uspona i pada, ali i kasnijih poslovnih izazova koji su snažno obilježili gospodarsku i društvenu scenu zemlje...
Sud u Londonu presudio izručenje Todorića Hrvatskoj
U privatnom životu, Ivica Todorić desetljećima je u braku sa suprugom Vesna Todorić, koja je rijetko istupala u javnosti, ali je u obiteljskom krugu slovila kao važan oslonac. | Foto: Vantagenews.com
