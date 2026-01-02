FOTO Todorić slavi rođendan. Pjevao sa Škorom, vodio Ivu do oltara, a ove fotke niste vidjeli!

Ivica Todorić danas, 2. siječnja, slavi 75. rođendan. Rođen 1951. godine u Zagrebu, Todorić je desetljećima bio jedno od najutjecajnijih imena hrvatskog poduzetništva, simbol poduzetničkog uspona i pada, ali i kasnijih poslovnih izazova koji su snažno obilježili gospodarsku i društvenu scenu zemlje...
U privatnom životu, Ivica Todorić desetljećima je u braku sa suprugom Vesna Todorić, koja je rijetko istupala u javnosti, ali je u obiteljskom krugu slovila kao važan oslonac.
U privatnom životu, Ivica Todorić desetljećima je u braku sa suprugom Vesna Todorić, koja je rijetko istupala u javnosti, ali je u obiteljskom krugu slovila kao važan oslonac. |
U privatnom životu, Ivica Todorić desetljećima je u braku sa suprugom Vesna Todorić, koja je rijetko istupala u javnosti, ali je u obiteljskom krugu slovila kao važan oslonac.
Zajedno imaju djecu, među kojima je u javnosti najistaknutija kći Iva Todorić, koja je bila aktivno uključena u poslovanje obiteljskih tvrtki i javno preuzimala dio odgovornosti u razdoblju krize.
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Sinovi Ivan i Ante također su godinama bili povezivani s poslovnim strukturama obitelji Todorić.
| Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL
Neizostavan simbol obitelji Todorić su Kulmerovi dvori, raskošna rezidencija na zagrebačkom Šestinama. Taj kompleks, često u fokusu javnosti i medija, postao je metafora uspona, moći, ali i kontroverzi koje su pratile obitelj tijekom godina.
| Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL
Bivši je predsjednik Uprave koncerna Agrokor - najveće privatne tvrtke u Hrvatskoj. Nakon što je poslovna, a potom i šira javnost postajala sve svjesnija da je Agrokor u vrlo teškim poslovnim problemima, početkom travnja 2017. godine godine počelo se govoriti o propasti tog Todorićevog životnog projekta.
| Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL
Dana 10. travnja 2017. godine su državne vlasti Republike Hrvatske preuzele upravljanje koncernom. Todorić je nekoliko mjeseci kasnije suočen s kaznenim progonom zbog navodnih nepravilnosti u vođenju Agrokora, te optužuje vrh državne vlasti da mu je u kriminalnoj zavjeri oteo koncern.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Djetinjstvo je proveo na farmi u Božjakovini. Upisom u osnovnu školu vraća se u Zagreb, gdje je studirao i diplomirao na Ekonomskom fakultetu.
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Nakon studija ekonomije, počinje 1976. godini s obitelji uzgajati cvijeće i trgovati cvijećem. Nakon nekoliko godina obitelj Todorić je - kako se navodi - držala 40 % trgovine cvijeća u SFRJ. Uz to su trgovali i voćem i povrćem. U 1989. godini se Agrokor registrirao kao dioničko društvo s Ivicom Todorićem kao stopostotnim vlasnikom.
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
U rujnu 2017. Ivica Todorić otvorio je osobnu internetsku stranicu preko koje je odlučio komunicirati s javnosti. U prvom priopćenju najavljuje tužbu protiv države i objavu relevantnih dokumenata kojima će razotkriti spregu politike, privatnih interesa čelnika investicijskih fondova i važnih ljudi iz samog Agrokora.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu drugi je puta povuklo optužnicu u slučaju Agrokor u studenome 2023., što se prvi puta dogodilo 2021. godine. U međuvremenu je osnovao političku stranku Zajedno Hrvatska.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Todorić je 1999. kupio Kulmerove dvore. Na dvorcu i imanju od 55.000 četvornih metara 2003. je počela temeljita rekonstrukcija, prema rješenjima arhitekta Branka Kincla, a građevinske radove radila je Tehnika. Uređenje je trajalo tri godine i stajalo oko 2,7 milijuna eura.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
U srpnju 2015. darovnim ugovorom vlasništvo nad imanjem i dvorcem podijelio je između sebe i djece, kćer Ivu i sinove Antu i Ivana Todorića. Svaki od njih ima četvrtinu vlasništva nad nekretninom.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Osim u dvorcu u Šestinama, Ivica Todorić je dobre dane provodio u ništa manje raskošnoj vili Castello na Medveji. Krajem 2017. godine, Vila Castello je na temelju odluke izvanredne uprave Agrokora prodana je Slovaku za 8,115 milijuna eura.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Ivica Todorić je u vili ugošćavao političku i biznis elitu, a kada ju je Todorić kupio bilo je to prvi put da netko u Hrvatskoj dobiva privatnu plažu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Helikopter i jahte nisu mogli prodati jer su te vrijedne pokretnine bile opterećene založnim pravom.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
