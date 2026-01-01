Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'

Imam potrebu uživo mu reći jedno veliko hvala, za ogromnu ljudskost koju je pokazao, za pomoć koju nam je pružio. Želim mu reći hvala jer mi je u toj groznoj situaciji pomogao i da ne budem sama. Puno je drugih automobila samo prošlo pored nas, a on je jedini stao, čovjek s velikim Č, rekla je za 24sata Ivana Lacković iz Zagreba.

Ona se javila u Facebook grupu “Hitna uživo 194” kako bi pronašla i zahvalila čovjeku koji joj je na cesti na Črnomercu 20. prosinca pomogao kad je njeno dijete u autu, na putu u bolnicu, dobilo febrilne konvulzije, napadaje uzrokovane visokom tjelesnom temperaturom. I mi joj želimo u tome pomoći, da pronađe junaka iz žutog vozila tipa Caddy.

- Dva sina imala su jaku grlobolju i krenula sam s njima u bolnicu. Na Črnomercu, malo iza Fero-terma, mlađi je sin u autu dobio febrilne konvulzije, odjednom. Bilo je užasno. Ukočio se i, osim pulsa, nije bilo drugih znakova života. Oči su mu se izokrenule, počeo je i povraćati. Od šoka nisam znala što učiniti, nikad mu se takvo nešto, nikome od naše djece, nije dogodilo. Stala sam na ulici. Nasreću, bila sam u desnom traku, do nogostupa, i izašla iz auta, drugi su samo prolazili pored nas.

Iza mene je stao samo muškarac, čini mi se mlađe dobi, u žutom autu tipa Caddy, od šoka ga nisam dobro ni pogledala, ne mogu mu odrediti dob, ništa. Moguće da je bio u crnoj jakni, ne znam, stariji sin mi je poslije rekao da je auto bio definitivno žut, sličan poštarskom. Ne znam, možda je i poštar u pitanju, iza ugla jest pošta... - govori nam Ivana, puna riječi hvale za neznanog junaka.

- Brzo je izašao iz auta, nazvao Hitnu pomoć, a onda i moj auto parkirao na stranu, da ne bude na cesti. Bio je sa mnom tamo dok nije došla Hitna, pomagao mi oko mlađeg sina, a onda, kad je došla pomoć, otišao je i u trgovinu po vodu za starije dijete. Tješio me, pomogao koliko god je mogao. Da, mogao je samo stati i pozvati Hitnu te nakon toga otići, ali nije, ostao je s nama i čekao, pomagao je cijelo vrijeme. Hvala mu što me nije ostavio samu... - nastavlja Ivana, koja nam je na objavu ustupila i obiteljske fotografije.

- Malo je reći da mi je pomogao jer sam bila izbezumljena. Bila bih zahvalna na kontaktu toga gospodina. Dijete se zove Emanuel i nakon dolaska Hitne odvezli su ga u Klaićevu. Pohvala i timu Hitne, koji ga je zbrinuo, a umirili su i mene koliko god je to bilo moguće - napisala je majka.

Kako dodaje, dječaku se na licu mjesta nije moglo puno ni pomoći, osim položiti ga na bok i pozvati Hitnu pomoć, paziti na njega, ali mnogo joj je značilo da je još netko s njima.

- Ja sam se cijela tresla, štipala za noge kako se ne bih onesvijestila, vrlo mi je loše bilo. On je sve držao pod kontrolom. Zato mu želim osobno zahvaliti. Nisam se u cijelom tome metežu uspjela s njim upoznati, pitati ga za ime i kontakt, pa bih voljela da se javi - kaže majka.

Gospodin se može javiti našoj redakciji ili platformi “Hitna uživo 194” u njihov inbox na Facebooku pa ćemo ih povezati.

- Moj je sin sada dobro, makar se sve dosta zakompliciralo, pa je morao ostati u bolnici više dana. No najteže je prošlo. Gospodinu koji nam je pomogao još jednom veliko hvala - poručuje majka Ivana.

Na kraju zahvaljuje i medicinskom timu u Klaićevoj, gdje su se, dodaje, dobro pobrinuli za Emanuela. Učinili su za njega mnogo.

A nepoznati je čovjek iz žutog automobila svijetu i gradu pokazao što je prava čovječnost, i kako, koliko god nam se žurilo, koliko god bili okupirani dnevnim poslovima i dužnostima, nema važnije dužnosti od one ljudske - prema drugima u nevolji.