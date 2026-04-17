FOTO Tomašević: 'Djeca u Donjem Dragonošcu konačno će dobiti školu kakvu zaslužuju'

Grad Zagreb objavio je javnu nabavu za rekonstrukciju i dogradnju Područne škole Donji Dragonožec koja djeluje u sastavu Osnovne škole Brezovica, a početak radova planiran je na jesen s rokom izgradnje i opremanja od 15 mjeseci, priopćeno je u petak iz Gradske uprave.

Riječ je o projektu rekonstrukcije i dogradnje škole koji predstavlja jedno od najvećih pojedinačnih ulaganja u Gradskoj četvrti Brezovica, a kojim će vrijedan povijesni školski kompleks biti obnovljen, značajno proširen i prilagođen suvremenim obrazovnim standardima, te će se osigurati nastava u jednoj smjeni.

Foto: Grad Zagreb

Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da su zatekli projekt s kojim lokalna zajednica nije bila zadovoljna jer je predviđao manju školu, namijenjenu učenicima od prvog do četvrtog razreda, s neadekvatnom sportskom dvoranom te su uvažili zahtjeve mjesnog odbora i roditelja da škola postane osmogodišnja, uz izgradnju odgovarajuće sportske dvorane.

Raspisali smo novu javnu nabavu za projektiranje veće škole. Djeca u Donjem Dragonošcu konačno će dobiti školu kakvu zaslužuju", rekao je Tomašević.

Na školskoj parceli nalaze se dvije zgrade iz 1914. godine, izvorno namijenjene nastavi i učiteljskim stanovima, te dva pomoćna objekta. Cjelina je upisana u Registar kulturnih dobara kao nepokretno kulturno dobro.

Foto: Grad Zagreb

Projektom je obuhvaćena cjelovita obnova obje povijesne zgrade, izgradnja novih školskih prostora i uređenje okoliša. Škola je projektirana za oko 325 učenika u 12 razrednih odjela. Novi dio bit će povezan s postojećom zgradom hodnikom u podrumskoj etaži.

Ukupna bruto površina rekonstruiranog i dograđenog kompleksa iznosit će gotovo 5000 četvornih metara, a projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Proarh Mateković.

Procijenjena vrijednost nabave za izvođenje radova iznosi 17,75 milijuna eura s PDV-om, od čega se 10,5 milijuna eura financira iz europskih sredstava putem NPOO-a, a 7,25 milijuna je iz gradskog proračuna.

Foto: Grad Zagreb

U Gradskoj upravi napominju da će na istoj lokaciji uskoro započeti i izgradnja zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb - Centar, u kojem će se nalaziti ambulanta primarne zdravstvene zaštite. Investicija je vrijedna oko 1,3 milijuna eura financirat će se iz gradskog proračuna.

Podsjećaju da je Grad Zagreb na NPOO pozive za uvođenje jednosmjenske nastave do sada prijavio 24 projekta, procijenjene vrijednosti oko 290 milijuna eura. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dosad je odobrilo 20 projekata, dok su preostala četiri, koja se odnose na sportske dvorane škola, u postupku procjene.