FOTO Tomašević i Thompson hit krnjevala: 'S figurom idemo u Rijeku. Ne spaljujemo ih...'

Poruka ovogodišnje figure je da smo svi isti, da ne želimo podjele, da smo tu za dobrobiti, ljubav, zabavu i domovinu. Mi promičemo ljubav i zajedništvo, poručio je Ivan Babić iz krnjevalske udruge Polantana na ovogodišnjem Kambelovskom karnevalu, jednoj od najvećih maškaranih povorki u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

GALERIJA: Tomašević kao krnje na karnevalu

Središte pozornosti ove godine privukla je njihova karnevalska figura zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je u skladu s tradicijom bio krnje, simbolična osoba kriva za sve društvene nedaće. Odjeven u odijelo s crvenom kravatom i kratke hlače s motivom kockica, krnje je kroz povorku pratio lik pjevača Marka Perkovića Thompsona. Iako je publika očekivala tradicionalno spaljivanje, to se nije dogodilo. Na karnevalu je pak zapaljen Yugo.

Kaštel Kambelovac: Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje “ Yugo” | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Lutka će, naime, biti sačuvana za središnji hrvatski nastup na Riječkom karnevalu. Babić ističe kako su figure rezultat dugotrajnog i pažljivo osmišljenog procesa.

- Naš lik je rađen po uzoru na našega člana, a sve je u oku promatrača. Mi nijednu našu figuru ne spaljujemo, ona ide na ostale karnevale i čuva se. Spaljujemo lokalni problem, a ove godine on simbolizira našu ulicu u Kaštel Kambelovcu - objašnjava Babić.

Izrada figure traje od četiri do pet tjedana, a ideje se počinju razvijati još u studenom. Članovi udruge nakon ljetne sezone okupljaju se na druženjima, gdje uz večeru i razgovor oblikuju prve koncepte. U proces potom uključuju i prijatelje, digitalne stručnjake, koji analiziraju aktualne teme i trendove. Do prosinca se definiraju detalji, a početkom siječnja započinje izrada.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević bio je krnja na maškarama u Kaštel Kambelovacu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Karnevalska satira, naglašava Babić, temelji se na dalmatinskom duhu i slobodi interpretacije.

- Ne prozivamo nikoga izravno. Stvar je satire da svatko u figuri vidi ono što želi i pročita poruku na svoj način. Kroz naše figure prikazujemo što lokalne, što nacionalne situacije koje su obilježile godinu - kaže Babić.

U hangaru u Marini Kaštela, koji im služi kao radionica i skladište, čuvaju se glave i figure za buduće nastupe.

Nakon Rijeke, ovogodišnja točka bit će predstavljena i u Kaštel Starom, a potom pohranjena do sljedeće sezone. Članovi Polantane očekuju da će i ove godine privući veliku pozornost.

Foto: Čitatelj 24sata

- U Rijeci očekujemo, kao svake do sada, da će sve oči biti uprte u nas jer smo mi posebni, satirični đir Hrvatske koji je predstavlja na svoj način. Očekujemo da će se ljudi zabaviti, prepoznati onoga koga hoće i da ćemo uz nekoliko iznenađenja dobiti cjelovitu poruku - zaključuje Babić.