Kaštelani su ove godine za karnevalske figure napravile Tomaševića i Thompsona.Sve je u oku promatrača, kažu nam
FOTO Tomašević i Thompson hit krnjevala: 'S figurom idemo u Rijeku. Ne spaljujemo ih...'
Poruka ovogodišnje figure je da smo svi isti, da ne želimo podjele, da smo tu za dobrobiti, ljubav, zabavu i domovinu. Mi promičemo ljubav i zajedništvo, poručio je Ivan Babić iz krnjevalske udruge Polantana na ovogodišnjem Kambelovskom karnevalu, jednoj od najvećih maškaranih povorki u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
GALERIJA: Tomašević kao krnje na karnevalu
Središte pozornosti ove godine privukla je njihova karnevalska figura zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je u skladu s tradicijom bio krnje, simbolična osoba kriva za sve društvene nedaće. Odjeven u odijelo s crvenom kravatom i kratke hlače s motivom kockica, krnje je kroz povorku pratio lik pjevača Marka Perkovića Thompsona. Iako je publika očekivala tradicionalno spaljivanje, to se nije dogodilo. Na karnevalu je pak zapaljen Yugo.
Lutka će, naime, biti sačuvana za središnji hrvatski nastup na Riječkom karnevalu. Babić ističe kako su figure rezultat dugotrajnog i pažljivo osmišljenog procesa.
- Naš lik je rađen po uzoru na našega člana, a sve je u oku promatrača. Mi nijednu našu figuru ne spaljujemo, ona ide na ostale karnevale i čuva se. Spaljujemo lokalni problem, a ove godine on simbolizira našu ulicu u Kaštel Kambelovcu - objašnjava Babić.
Izrada figure traje od četiri do pet tjedana, a ideje se počinju razvijati još u studenom. Članovi udruge nakon ljetne sezone okupljaju se na druženjima, gdje uz večeru i razgovor oblikuju prve koncepte. U proces potom uključuju i prijatelje, digitalne stručnjake, koji analiziraju aktualne teme i trendove. Do prosinca se definiraju detalji, a početkom siječnja započinje izrada.
Karnevalska satira, naglašava Babić, temelji se na dalmatinskom duhu i slobodi interpretacije.
- Ne prozivamo nikoga izravno. Stvar je satire da svatko u figuri vidi ono što želi i pročita poruku na svoj način. Kroz naše figure prikazujemo što lokalne, što nacionalne situacije koje su obilježile godinu - kaže Babić.
U hangaru u Marini Kaštela, koji im služi kao radionica i skladište, čuvaju se glave i figure za buduće nastupe.
Nakon Rijeke, ovogodišnja točka bit će predstavljena i u Kaštel Starom, a potom pohranjena do sljedeće sezone. Članovi Polantane očekuju da će i ove godine privući veliku pozornost.
- U Rijeci očekujemo, kao svake do sada, da će sve oči biti uprte u nas jer smo mi posebni, satirični đir Hrvatske koji je predstavlja na svoj način. Očekujemo da će se ljudi zabaviti, prepoznati onoga koga hoće i da ćemo uz nekoliko iznenađenja dobiti cjelovitu poruku - zaključuje Babić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+