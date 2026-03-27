FOTO Tomašević na Bundeku: 'Situacija je kao 2023. godine, oštećeni deseci škola i vrtića...'

Zagrebački gradonačelnik obišao je Bundek s ministricom Marijom Vučković te je izjavio kako vatrogasci i dalje dobivaju stotine poziva te da je prva procjene štete na 39 vrtića i više od 30 osnovnih i srednjih škola.

- Na Bundeku je šteta što se tiče stabala velika, kao i na Mirogoju. Situacija je otprilike kao i 2023. - dodao je.

Tomašević je ranije poručio kako će se udari vjetra zadržati do sutra u podne.

- To ne znači da će vjetar biti konstantno jak, možda ćemo imati i pauze od 15 do 20 minuta, međutim to nipošto ne znači da će danas stati. Još jednom pozivamo građane da ako ne moraju, ne budu vani na otvorenom prostoru - upozorio je Tomašević.

Zagreb: Tomislav Tomašević obišao je Bundek | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mogu pasti odlomljene grane stabala, predmeti nošeni vjetrom, ali i skele i ograde s obzirom na to da je grad pod obnovom, dodao je.