Obavijesti

News

Komentari 3
VELIKE ŠTETE U GRADU

FOTO Tomašević na Bundeku: 'Situacija je kao 2023. godine, oštećeni deseci škola i vrtića...'

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Tomislav Tomašević obišao je Bundek | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na Bundeku je šteta što se tiče stabala velika, kao i na Mirogoju. Situacija je otprilike kao i 2023. rekao je gradonačelnik na Bundeku

Zagrebački gradonačelnik obišao je Bundek s ministricom Marijom Vučković te je izjavio kako vatrogasci i dalje dobivaju stotine poziva te da je prva procjene štete na 39 vrtića i više od 30 osnovnih i srednjih škola.

- Na Bundeku je šteta što se tiče stabala velika, kao i na Mirogoju. Situacija je otprilike kao i 2023. - dodao je.

Tomašević je ranije poručio kako će se udari vjetra zadržati do sutra u podne.

Foto: Luka AntunacPIXSELL

- To ne znači da će vjetar biti konstantno jak, možda ćemo imati i pauze od 15 do 20 minuta, međutim to nipošto ne znači da će danas stati. Još jednom pozivamo građane da ako ne moraju, ne budu vani na otvorenom prostoru - upozorio je Tomašević.

Zagreb: Tomislav Tomašević obišao je Bundek
Zagreb: Tomislav Tomašević obišao je Bundek | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Mogu pasti odlomljene grane stabala, predmeti nošeni vjetrom, ali i skele i ograde s obzirom na to da je grad pod obnovom, dodao je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026