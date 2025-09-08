FOTO Tomašević o Dragonošcu: 'Inzistirali su na većoj školi i moralo se u novo projektiranje'

Na početku nove školske godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je novu Osnovnu školu Frana Galovića u Jakuševcu za 525 učenika, poručivši kako zbog gustoće naseljenosti nije izgledno da će cijeli Zagreb do 2027. biti spreman za jednosmjensku nastavu.

Time i OŠ Frana Galovića i I. osnovna škola Dugave, u čijoj je zgradi do sada djelovala i OŠ Frana Galovića, prelaze u jednosmjensku nastavu i šire program produženog boravka na starije učenike, što će učenicima i nastavnicima osigurati kvalitetnije uvjete rada i učenja.

Tomašević je istaknuo se ta škola obećavala 40 godina, a u njoj je 30 učionica - 24 velikih i šest manjih, 16 kabineta, dvodijelna dvorana s teleskopskim tribinama i mala dvorana, dva košarkaška igrališta, igralište za rukomet i mali nogomet, školski trg i svi drugi prateći prostori, a škola je usvojila i treći dodatni, posebni razredni odjel za djecu s teškoćama.

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević otvorio novu Osnovnu školu Frana Galovića u Jakuševcu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

"Doista najsuvremenije opremljena škola po najmodernijim standardima, dosta je velika - skoro 7000 kvadrata bruto površine. Ukupna vrijednost investicije je 15,6 milijuna eura bez PDV-a, s PDV-om gotovo 20 milijuna eura, a u potpunosti je financirana iz gradskog proračuna", rekao je gradonačelnik.

Dodao je kako se provode nezapamćena ulaganja u povijesti Zagreba u obnovu, dogradnju i izgradnju škola - čak 300 milijuna eura.

Do sada je završen 21 projekt obnove, gradnje i dogradnje škola u vrijednosti 226 milijuna eura, a danas je završena i škola u Ježdovcu, gdje je danas također počela nastava, kao i u trećoj školi - Prvoj ekonomskoj školi koja je cjelovito obnovljena.

Tomašević je rekao kako nije moguće da će cijeli Zagreb do 2027. biti spreman za jednosmjensku nastavu, istaknuvši kako su neke škole radile i u tri smjene i da je taj problem najteže riješiti u Zagrebu zbog gustoće naseljenosti i nedostatka prostora gdje se mogu graditi nove škole, a što je bio i jedan od razloga za izmjene GUP-a.

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević otvorio novu Osnovnu školu Frana Galovića u Jakuševcu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Razumijem nezadovoljstvo roditelja

Roditelji učenika područne škole Donji Dragonožec održali su bojkot na prvi dan nastave jer njihova škola još nije obnovljena nakon potresa pa djeca nastavu pohađaju u DVD-u.

"Razumijem njihovu stranu i nezadovoljstvo koje imaju. Odlučeno je da se ne ide u obnovu stare škole koja je oštećena u potresu, nego da se ide u gradnju nove. Lokalna zajednica je inzistirala da napravimo veću školu tako da smo morali ići ponovo u novo projektiranje", pojasnio je.

Poručio je kako su ponudili alternativnu lokaciju te da su roditelji ocijenili da je to predaleko i inzistirali da što prije počne izgradnja nove škole, a na čemu se i radi.

Dodao je kako će u toj zgradi i biti mjesto za ambulantu te će to biti jedna od najvećih investicija u povijesti Brezovice, ne samo Donjeg Dragonošca jer će investicija po trenutačnoj procjeni biti u vrijednosti od 14 milijuna eura bez PDV-a.

Dio škola još čeka na suglasnost za posebne razredne odjele

Zamjenica Danijela Dolenec je rekla kako je Grad prije ljeta, težeći proširenju mreže škola koje nude posebna razredna odjeljenja, prema nadležnom Ministarstvu poslao zahtjeve za suglasnošću, no još nisu sve izdane na vrijeme pa dio škola i djece čeka suglasnost.

Zadnji status koji su imali je da im je osam od 13 škola dobilo potrebne suglasnosti.

"Nadamo se da će one biti izdane u najkraćem roku jer se radi o djeci za koju je procijenjeno da je za njihov obrazovni put najbolje da ga nastave u posebnom razrednom odjelu i u interesu je svih da se to što prije dogodi", istaknula je.

Umirila je javnost istaknuvši kako su sva djeca danas u školi, ali tek po izdavanju tih rješenja mogu biti upućena u onaj obrazovni oblik koji je za njih najpovoljniji.

Dodala je i kako je velik broj suglasnosti za zapošljavanje operativnih djelatnika za sigurnost izdan tek prošli tjedan pa su škole sada u uskom vremenskom tjesnacu gdje moraju vrlo brzo provesti natječaje pa će Grad do tada iz proračuna i dalje financirati zaštitare.