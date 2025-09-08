Fuchs o školi u Dragonošcu: 'Zvao sam Tomaševića, ali je bio na otvaranju druge škole...'

Roditelji učenika u Donjem Dragonošcu bojkotirali su prvi dan nastave. Prozvali su zamjenika gradonačelnika Luku Korlaeta jer djeca već pet godina nastavu pohađaju u tamošnjem DVD-u. Korlaet je sada obećao da će se sa nastavom u obnovljenoj školi krenuti tek 2027./28.

- Dolazi ono što se priređivalo u protekle 2-3 godine. Kad se krene s tako ogromnim projektom treba određeno vrijeme, a oni koji su krenuli zaista u trenutku kad smo raspisali natječaje sad su u visokoj fazi izgradnje. Ta škola u Dragonošcu je jako stara pa su građevinski stručnjaci ocijenili da je bolje izgraditi novu školu. Zašto je ta papirologija toliko kasnila, to zaista ne znam. Pretpostavljam da je bilo problema s imovinsko-pravnim odnosima - kaže ministar Radovan Fuchs, piše N1.

- Obećao sam u petak da ću kontaktirati gradonačelnika Tomaševića, kontaktirao sam ga i danas, ali se nije mogao javiti jer je bio na otvaranju druge škole. Morat će oni odgovoriti na to pitanje, a da li se djeca mogu zbrinuti na drugi način, to bi zaista Grad Zagreb morao ispitati modalitete. No, kad se hoće, uvijek se iznađe neko rješenje na kraju - zaključuje Fuchs.

Više o štrajku u Donjem Dragonošcu pročitajte OVDJE.