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KULTNI MOTORI

FOTO Tomosi opet bruje Siskom: Oldtimeri okupili zaljubljenike

Oldtimer club Sisak organizirao je 7. Sisački Tomos susret, okupljanje ljubitelja kultnih mopeda koje se održalo na sisačkom Korzu. Program je uključivao prijem i prijavu sudionika, izložbu Tomos mopeda, natjecanje u vožnji sporosti te promotivnu vožnju od Siska preko Mađara i Blinje do Petrinje. Susret je održan u sklopu obilježavanja Dana grada Siska. Nakon vožnje, za sudionike su bili predviđeni ručak, podjela nagrada i druženje, a svaki sudionik dobio je startnu pločicu i prigodni poklon...
Sisak: Oldtimer klub Sisak organizirao 7. Tomos susret
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
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Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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