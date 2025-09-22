FOTO Totalni kaos u Milanu: Čak 60 policajca ozlijeđeno je u sukobima s prosvjednicima!

Prosvjedi su se proširili i na druge gradove. U Genovi i Livornu lučki radnici blokirali su isporuke, uključujući pošiljke za koje se sumnjalo da sadrže oružje za Izrael. "Ovo je naša borba za mir", rekao je predstavnik lučkih radnika u Genovi. | Foto: Michele Lapini/REUTERS