FOTO Totalni kaos u Milanu: Čak 60 policajca ozlijeđeno je u sukobima s prosvjednicima!

Oko 60 policajaca ozlijeđeno je u sukobima koji su izbili tijekom prosvjeda za Gazu u ponedjeljak u Milanu, javlja talijanska novinska agencija Ansa. Uhićeno je više od deset ljudi, očekuje se kako će ta brojka još rasti... Prosvjeduje se u desecima gradovima, ali situacija je eskalirala u Milanu, gdje je došlo do žestokih sukoba prosvjednika i policije. Lete kamenja, stolovi, suzavac, koriste se vodeni topovi... Kaos.
Više od 12 ljudi je uhićeno, a oko 60 policajaca ozlijeđeno je u sukobima koji su izbili tijekom prosvjeda za Gazu u ponedjeljak u Milanu, javlja talijanska novinska agencija Ansa.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi rekao je da su prosvjednici namjerno napali policiju te da je pritom ozlijeđeno šezdesetak policajaca.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija upotrijebila je suzavac i sukobila se s prosvjednicima nedaleko od glavnog kolodvora u Milanu, rekao je očevidac za Reuters, a talijanski mediji su izvijestili da su prosvjednici pokušali prekinuti promet na autocesti blizu Bologne.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Uhićeno je više od 12 osoba na današnjim prosvjedima za Gazu. Nasilje tijekom skupa već je osudila talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je na mreži X napisala da takvo ponašanje neće promijeniti živote ljudi u Gazi.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Podsjećamo, deseci tisuća ljudi izašli su na ulice u desecima gradova širom Italije u velikim prosvjedima protiv izraelske ofenzive u Gazi. Zatvorene su škole, poremećen je promet vlakova, blokirane su luke...
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Prosvjed dolazi nakon što su Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu. Italija se nije odlučila još na taj potez. "Može biti kontraproduktivno priznati Palestinu prije nego je uspostavljena", kazala je talijanska premijerka Giorgia Meloni ranije.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Milan je postao središte masovnih prosvjeda koji su paralizirali grad. Tisuće ljudi, predvođenih sindikatom USB (Unione Sindacale di Base), izašle su na ulice pod sloganom "Let's Block Everything" (Blokirajmo sve), izražavajući solidarnost s Palestincima u Gazi. Prosvjed je eskalirao u sukobe s policijom.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
USB, koji okuplja radnike iz raznih sektora, od industrije do obrazovanja, organizirao je 24-satni opći štrajk. Uz njih su se pridružili sindikati poput CUB-a i SGB-a, studenti, aktivisti za ljudska prava...
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
U Milanu, prosvjednici su blokirali glavnu željezničku stanicu Milano Centrale, onemogućivši promet vlakova prema drugim gradovima. Prosvjednici su bacali kamenje, stolice i dimne bombe, dok je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
"Moramo stati uz Palestine i blokirati trgovinu oružjem", izjavio je jedan od vođa USB-a, odražavajući zahtjeve za prekid talijanske vojne podrške Izraelu.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Prosvjedi su se proširili i na druge gradove. U Genovi i Livornu lučki radnici blokirali su isporuke, uključujući pošiljke za koje se sumnjalo da sadrže oružje za Izrael. "Ovo je naša borba za mir", rekao je predstavnik lučkih radnika u Genovi.
| Foto: Michele Lapini/REUTERS
U Bologni su demonstranti zaustavili promet na glavnim cestama, dok su u Torinu i Firenci zabilježeni manji prosvjedi bez većih incidenata. U Rimu je, prema procjenama, marširalo preko 20.000 ljudi. |
| Foto: Matteo Minnella/REUTERS
