PROSVJEDI ZA GAZU ŠIROM ITALIJE

FOTO Totalni kaos u Milanu: Čak 60 policajca ozlijeđeno je u sukobima s prosvjednicima!

Oko 60 policajaca ozlijeđeno je u sukobima koji su izbili tijekom prosvjeda za Gazu u ponedjeljak u Milanu, javlja talijanska novinska agencija Ansa. Uhićeno je više od deset ljudi, očekuje se kako će ta brojka još rasti... Prosvjeduje se u desecima gradovima, ali situacija je eskalirala u Milanu, gdje je došlo do žestokih sukoba prosvjednika i policije. Lete kamenja, stolovi, suzavac, koriste se vodeni topovi... Kaos.
USB union holds nationwide strike, "Let's Block Everything," in solidarity with Gaza, in Milan
Više od 12 ljudi je uhićeno, a oko 60 policajaca ozlijeđeno je u sukobima koji su izbili tijekom prosvjeda za Gazu u ponedjeljak u Milanu, javlja talijanska novinska agencija Ansa. | Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
