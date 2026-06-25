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PROMETNI KAOS

FOTO Tramvaj iskočio iz tračnica

Zbog iskliznuća jednog od postolja tramvaja linije 13 kod Krešimirovog trga, linije 5, 7 i 13 u oba smjera prometuju obilazno Vlaškom, Draškovićevom i Branimirovom do svojih trasa
FOTO Tramvaj iskočio iz tračnica
Zbog iskliznuća jednog od postolja tramvaja linije 13 kod Krešimirovog trga, linije 5, 7 i 13 u oba smjera prometuju obilazno Vlaškom, Draškovićevom i Branimirovom do svojih trasa, potvrdili su nam iz ZET-a. | Foto: Čitatelj 24sata
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Zbog iskliznuća jednog od postolja tramvaja linije 13 kod Krešimirovog trga, linije 5, 7 i 13 u oba smjera prometuju obilazno Vlaškom, Draškovićevom i Branimirovom do svojih trasa, potvrdili su nam iz ZET-a. | Foto: Čitatelj 24sata
Komentari 1

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