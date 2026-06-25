FOTO Tramvaj iskočio iz tračnica

Zbog iskliznuća jednog od postolja tramvaja linije 13 kod Krešimirovog trga, linije 5, 7 i 13 u oba smjera prometuju obilazno Vlaškom, Draškovićevom i Branimirovom do svojih trasa
Zbog iskliznuća jednog od postolja tramvaja linije 13 kod Krešimirovog trga, linije 5, 7 i 13 u oba smjera prometuju obilazno Vlaškom, Draškovićevom i Branimirovom do svojih trasa, potvrdili su nam iz ZET-a.
| Foto: Čitatelj 24sata
Zbog iskliznuća jednog od postolja tramvaja linije 13 kod Krešimirovog trga, linije 5, 7 i 13 u oba smjera prometuju obilazno Vlaškom, Draškovićevom i Branimirovom do svojih trasa, potvrdili su nam iz ZET-a. |
Foto: Čitatelj 24sata
Zbog iskliznuća jednog od postolja tramvaja linije 13 kod Krešimirovog trga, linije 5, 7 i 13 u oba smjera prometuju obilazno Vlaškom, Draškovićevom i Branimirovom do svojih trasa, potvrdili su nam iz ZET-a.
| Foto: Čitatelj 24sata
Dodaju kako je servisna ekipa na mjestu događaja te žurno radi na vraćanju postolja u tračnice i uspostavi prometa.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata