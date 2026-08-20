Obavijesti

Galerija

Komentari 0
GOTOVI RADOVI

FOTO Tramvaji se vratili u Vukovarsku i Šubićevu

Nakon završetka radova na raskrižju Savska - Vukovarska i Zvonimirova – Šubićeva, od jutarnjih sati četvrtka, 20. kolovoza, uspostavlja se tramvajski promet Ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom, izvijestio je ZET. Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Tramvajski promet uspostavljen Ulicom grada Vukovara
Istovremeno, ukida se izvanredna autobusna linija 616 (Vrbik – Držićeva). | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/17
Istovremeno, ukida se izvanredna autobusna linija 616 (Vrbik – Držićeva). | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026