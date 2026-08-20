FOTO Tramvaji se vratili u Vukovarsku i Šubićevu

Nakon završetka radova na raskrižju Savska - Vukovarska i Zvonimirova – Šubićeva, od jutarnjih sati četvrtka, 20. kolovoza, uspostavlja se tramvajski promet Ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom, izvijestio je ZET. Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama.
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Istovremeno, ukida se izvanredna autobusna linija 616 (Vrbik – Držićeva).
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Istovremeno, ukida se izvanredna autobusna linija 616 (Vrbik – Držićeva). |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Istovremeno, ukida se izvanredna autobusna linija 616 (Vrbik – Držićeva).
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
U prometu će ponovno biti i linija 13, koja će do završetka radova u Zvonimirovoj ulici prometovati izmijenjenom trasom:
KVATERNIKOV TRG - Šubićeva - Branimirova - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Ulica grada Vukovara - ŽITNJAK.
Tramvajsko stajališta „Zagrepčanka“ u smjeru Savišća te obostrano stajalište „Šubićeva“ (u smjeru Kvaternikovog trga i Autobusnog kolodvora) do daljnjega će biti izvan funkcije.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Do 7. rujna nastavljaju radovi u Zvonimirovoj ulici te tramvajske linije 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL