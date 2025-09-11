FOTO Tramvaju popucala stakla nakon sudara s automobilom u Zagrebu! 'Sve je puno stakla...'

Na zagrebačkom Maksimiru sudarili su se tramvaj i automobil u četvrtak popodne, javio nam je čitatelj. Iz zagrebačke policije, potvrdili su nam kako su dobili dojavu o sudaru dva vozila kraj stadiona.

Prema prvim informacijama policije, u prometnoj nesreći nema ozlijeđenih.

Policija je dojavu zaprimila nešto prije 16 sati.

Foto: Čitatelj 24sata

- Sudarili su se tramvaj i auto. Tramvaj je ostao bez tri stakla - kazao nam je čitatelj koji je snimio sudar.