FOTO Traže se radnici: U Osijeku održan veliki Sajam poslova

Više od 70 izlagača okupilo se u srijedu na Sajmu poslova i profesionalnog usmjeravanja u Osijeku, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) Ante Lončar istaknuo je kako se ove godine u Hrvatskoj očekuje daljnji pad nezaposlenosti.
Na otvorenju sajma Lončar je kazao kako je u provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u proteklih desetak godina na području Osječko-baranjske županije uloženo skoro 140 milijuna eura.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U Hrvatskoj trenutnoj imamo 86.547 nezaposlenih osoba, a u županiji njih 10.990. Imamo snažan pad nezaposlenosti proteklih godina, a s obzirom na očekivani rast BDP-a i programe Vlade očekujemo daljnji pad nezaposlenosti u 2026., rekao je Lončar.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Ističe kako su najviše tražena zanimanja u graditeljstvu, turizmu, prerađivačkoj i metalskoj industriju, ali se bilježi sve veća potražnja i za brojna deficitarna zanimanja.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U evidenciji HZZ-a ima veliki broj dugotrajno nezaposlenih osoba, koje su teže zapošljive, ali i veliki broj onih koji se kratko zadržavaju na radnim mjestima, što pokazuje da je hrvatsko gospodarstvo dinamično i vrlo brzo nudi nova radna mjesta i uključivanje u tržište rada.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Osječki dogradonačelnik Dragan Vulin ocijenio je kako su mjere gradske uprave za rast gospodarstva i zapošljavanja dale rezultate, jer je u Osijeku u lipnju 2021. bilo 49.500 zaposlenih osoba, a u prosincu 2025. godine 54.100 osoba, odnosno 4600 više.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
