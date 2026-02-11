Obavijesti

više od 70 izlagača

FOTO Traže se radnici: U Osijeku održan veliki Sajam poslova

Više od 70 izlagača okupilo se u srijedu na Sajmu poslova i profesionalnog usmjeravanja u Osijeku, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) Ante Lončar istaknuo je kako se ove godine u Hrvatskoj očekuje daljnji pad nezaposlenosti.
Osijek: Sajam poslova i profesionalnog usmjeravanja
Na otvorenju sajma Lončar je kazao kako je u provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u proteklih desetak godina na području Osječko-baranjske županije uloženo skoro 140 milijuna eura. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
