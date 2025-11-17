Obavijesti

HARKIVSKA REGIJA

Strašan ruski napad! Pogodili stambenu zgradu i ubili troje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Tragičan raketni napad u Balaklii: tri mrtva, deset ranjenih, uključujući troje djece! Grad pogođen u noći, bolnice pune

U ruskom raketnom napadu na istočno ukrajinski grad Balakliia ubijene su tri osobe, a ranjeno deset, uključujući troje djece, rekao je u ponedjeljak regionalni vojni dužnosnik u Harkivskoj regiji.

U noćnom napadu pogođeno je središte grada, ozlijeđena su djeca rođena 2007., 2010. i 2011. godine, rekao je Vitalij Karabanov, načelnik vojne uprave Balakliie, putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Aftermath of a Russian missile attack in Balakliia
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Devetero ranjenih je hospitalizirano, kazao je.

Aftermath of a Russian missile attack in Balakliia
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Nije bilo trenutnog odgovora Moskve na napad. Reuters nije mogao neovisno provjeriti Karabanovo izvješće.

