Strašan ruski napad! Pogodili stambenu zgradu i ubili troje

U ruskom raketnom napadu na istočno ukrajinski grad Balakliia ubijene su tri osobe, a ranjeno deset, uključujući troje djece, rekao je u ponedjeljak regionalni vojni dužnosnik u Harkivskoj regiji.

U noćnom napadu pogođeno je središte grada, ozlijeđena su djeca rođena 2007., 2010. i 2011. godine, rekao je Vitalij Karabanov, načelnik vojne uprave Balakliie, putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Foto: State Emergency Service of Ukrai

Devetero ranjenih je hospitalizirano, kazao je.

Foto: State Emergency Service of Ukrai

Nije bilo trenutnog odgovora Moskve na napad. Reuters nije mogao neovisno provjeriti Karabanovo izvješće.