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PRVA UTAKMICA NA KOJU JE STIGAO

FOTO Trump na finalu SP-a iza blindiranog stakla, Ronaldo mu donio trofej da ga malo pomazi

Američki predsjednik Donald Trump stigao je na finale Svjetskog prvenstva. Zanimljivo, ovo mu je prva utakmica koju prati uživo, nije bio na otvaranju niti na jednoj utakmici svoje nacionalne vrste. Društvo mu prave supruga Melania, predsjednik Fife Gianni Infantino te meksička predsjednica Claudia Sheinbaum i španjolski kralj Filip VI
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FOTO Trump na finalu SP-a iza blindiranog stakla, Ronaldo mu donio trofej da ga malo pomazi
Na početku je do njega došao Ronaldo Fenomeno i prezentirao mu pehar kojeg je Trump pomilovao | Foto: HTV/screenshot
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Na početku je do njega došao Ronaldo Fenomeno i prezentirao mu pehar kojeg je Trump pomilovao | Foto: HTV/screenshot
Komentari 8

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