FOTO Trump na finalu SP-a iza blindiranog stakla, Ronaldo mu donio trofej da ga malo pomazi

Tko će pobijediti? Puno sam razmišljao o tome, znao sam da ćete me to pitati. Mrzim se miješati iako politički nije toliko važno. Predsjednik Argentine mi je prijatelj, odradio je sjajan posao. Rekao bih da je teško kladiti se protiv Messija. Neću birati strane, mislim da je samo teško kladiti se protiv Messija, on je sjajan, rekao je Trump za Fox uoči utakmice. | Foto: Kai Pfaffenbach