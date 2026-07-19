FOTO Trump na finalu SP-a iza blindiranog stakla, Ronaldo mu donio trofej da ga malo pomazi

Američki predsjednik Donald Trump stigao je na finale Svjetskog prvenstva. Zanimljivo, ovo mu je prva utakmica koju prati uživo, nije bio na otvaranju niti na jednoj utakmici svoje nacionalne vrste. Društvo mu prave supruga Melania, predsjednik Fife Gianni Infantino te meksička predsjednica Claudia Sheinbaum i španjolski kralj Filip VI
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Na početku je do njega došao Ronaldo Fenomeno i prezentirao mu pehar kojeg je Trump pomilovao
| Foto: HTV/screenshot
Na početku je do njega došao Ronaldo Fenomeno i prezentirao mu pehar kojeg je Trump pomilovao |
Foto: HTV/screenshot
Na početku je do njega došao Ronaldo Fenomeno i prezentirao mu pehar kojeg je Trump pomilovao
| Foto: HTV/screenshot
Tko će pobijediti? Puno sam razmišljao o tome, znao sam da ćete me to pitati. Mrzim se miješati iako politički nije toliko važno. Predsjednik Argentine mi je prijatelj, odradio je sjajan posao. Rekao bih da je teško kladiti se protiv Messija. Neću birati strane, mislim da je samo teško kladiti se protiv Messija, on je sjajan, rekao je Trump za Fox uoči utakmice.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Messi je svakako jedan od najvećih, tu mi je informaciju dao sin Baron koji je veliki obožavatelj nogometa. Ali imate i neke druge nevjerojatne igrače koji ovdje igraju. Ali uvijek sam volio Ronalda i Messija, dodao je.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Trump i Infantino prenerazili su svijet kada je Fifa suspendirala crveni karton Balogunu, a onda Trump objavio da je zvao šefa Fife i da je to bila dobra odluka
| Foto: Lee Smith
Foto Lee Smith
Foto Lee Smith
Foto Dylan Martinez
Foto Lee Smith
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Agustin Marcarian