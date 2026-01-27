Obavijesti

STIGLA I POLICIJA

FOTO Trump smijenio svog 'tipa' za migrante, ljudi mu se skupili ispred hotela: 'Ti si obični rasist'

Šef Granične patrole Gregory Bovino, odgovoran za operacije protiv imigracije, i nekoliko njegovih agenata napustit će Minneapolis nakon smrti medicinskog tehničara Alexa Prettija u subotu
Protest outside the hotel where Bovino, who has been removed from his role, is reportedly staying, in Maple Grove
Odluka dolazi nakon snažnog negativnog odjeka u javnosti zbog načina na koji su visoki savezni dužnosnici, uključujući Bovina i ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem, reagirali na pucnjavu. | Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
