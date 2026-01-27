FOTO Trump smijenio svog 'tipa' za migrante, ljudi mu se skupili ispred hotela: 'Ti si obični rasist'

Bovinov odlazak događa se u trenutku kada je Bijela kuća promijenila pristup posljedicama Prettijeve smrti, koja je izazvala kritike ne samo od strane političkih protivnika, već i od pripadnika snaga sigurnosti te članova njegove vlastite stranke. Predsjednik Donald Trump zauzeo je oprezniji stav. U objavama na društvenim mrežama i u jednom intervjuu, odbio je napasti Prettija te se suzdržao od podrške djelovanju uključenih agenata. | Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS