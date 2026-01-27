FOTO Trump smijenio svog 'tipa' za migrante, ljudi mu se skupili ispred hotela: 'Ti si obični rasist'

Šef Granične patrole Gregory Bovino, odgovoran za operacije protiv imigracije, i nekoliko njegovih agenata napustit će Minneapolis nakon smrti medicinskog tehničara Alexa Prettija u subotu
Odluka dolazi nakon snažnog negativnog odjeka u javnosti zbog načina na koji su visoki savezni dužnosnici, uključujući Bovina i ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem, reagirali na pucnjavu.
| Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Odluka dolazi nakon snažnog negativnog odjeka u javnosti zbog načina na koji su visoki savezni dužnosnici, uključujući Bovina i ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem, reagirali na pucnjavu. |
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Odluka dolazi nakon snažnog negativnog odjeka u javnosti zbog načina na koji su visoki savezni dužnosnici, uključujući Bovina i ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem, reagirali na pucnjavu.
| Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Stotine ljudi bile su ispred hotela u kojem je bio smješten Bovino. Na terenu su bile i velike policijske snage kako bi spriječile moguće incidente.
| Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Bovinov odlazak događa se u trenutku kada je Bijela kuća promijenila pristup posljedicama Prettijeve smrti, koja je izazvala kritike ne samo od strane političkih protivnika, već i od pripadnika snaga sigurnosti te članova njegove vlastite stranke. Predsjednik Donald Trump zauzeo je oprezniji stav. U objavama na društvenim mrežama i u jednom intervjuu, odbio je napasti Prettija te se suzdržao od podrške djelovanju uključenih agenata.
| Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS
Foto SETH HERALD/REUTERS