FOTO Trumpov sin stigao je u Banja Luku! Sve je puno policije

Bliska suradnica Milorada Dodika Ana Trišić Babić kazala je kako je, unatoč činjenici da je posjet Trumpa mlađeg Banjoj Luci planiran tek na nekoliko sati to iznimno važan događaj jer je, navodno, dokaz da je vladajuća struktura u RS-u uspjela izaći iz izolacije u kojoj je bila godinama, uključujući tu američke sankcije protiv Milorada Dodika. "Sjetite se gdje smo bili prošle godine u ovo vrijeme, kakav je pritisak bio na RS i njene političare. Mi smo se pozicionirali da imamo posjete američkih predstavnika, dužnosnika. Bili su posjeti i prije Trumpa mlađeg a bit će ih još", kazala je Trišić Babić za entitetski javni servis RTRS.