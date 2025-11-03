FOTO Tržnica Dolac je prazna, prodavači su unatoč hladnoći i kiši na Europskom trgu

Komad stropa u hali na zagrebačkom Dolcu je pao. Zbog pregleda i sanacije, tržnica se premješta na Europski trg. Pogledajte u galeriji kako sada izgleda najpoznatija gradska tržnica
Nakon što je pao površinski komad stropa u hali Dolac, na površinu su isplivale neugodne stvari: zakupci duže upozoravaju da je tržnica zapuštena, vlaga nadire posvuda, pada žbuka
- Podružnica Tržnice Zagreb u petak je donijela odluku o premještanju prodajne aktivnosti s gornje plohe tržnice. Klupe s otvorene plohe Dolca preselit će se na Europski trg - rekli su iz Zagrebačkog holdinga
Europski trg je jutros, početkom radnog tjedna, pun. Hrane, ljudi, ima dovoljno, unatoč hladnom vremenu i kiši.
