FOTO Tuga u Švicarskoj nakon strašne eksplozije na skijalištu: Umrlo je najmanje 40 ljudi...

Požar je izbio u 1:30 ujutro u baru "Le Constellation" u luksuznom skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske.
Strahuje se da su deseci ljudi poginuli, a oko stotinu ih je ozlijeđeno u požaru koji je izbio u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani, priopćila je u četvrtak švicarska policija.
Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da informacije švicarske policije upućuju na oko 40 mrtvih, ali se policija na konferenciji za novinare ograničila na informaciju o "desecima" smrtno stradalih.
Neke od žrtava iz drugih su država, rekao je Stephane Ganzer, šef sigurnosti kantona Valais. Vlasti su objavile da je odmah mobilizirano 10 helikoptera i 40 kola hitne pomoći.
Policija je ranije izvijestila da su mnogi stradali dobili liječničku pomoć zbog opeklina. Mathias Reynard, šef kantonalne vlade kazao je da je većina ozlijeđenih u teškom stanju i da je jedinica intenzivne skrbi bolnice Valais prepuna, zbog čega se pacijenti prevoze u ostale najbliže medicinske ustanove.
