UŽASNE SCENE

FOTO Tuga u Švicarskoj nakon strašne eksplozije na skijalištu: Umrlo je najmanje 40 ljudi...

Požar je izbio u 1:30 ujutro u baru "Le Constellation" u luksuznom skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske.
Strahuje se da su deseci ljudi poginuli, a oko stotinu ih je ozlijeđeno u požaru koji je izbio u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani, priopćila je u četvrtak švicarska policija. | Foto: Profimedia
