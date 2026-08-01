VELIKA TRAGEDIJA FOTO Tuga u Začretju: Ovdje su poginuli otac i dvoje djece

U kući u Sv. Križu Začretje, u kojoj su jutros prema neslužbenim informacijama poginuli otac i dvoje djece, policija treba početi s očevidom. Kao što smo već pisali, vatrogasci su oko 7:30 dobili dojavu o požaru u obiteljskoj kući, u kojoj su pronađena tri tijela. Susjedi su rekli kako su čuli eksploziju i pucnjeve, no službenih informacija o uzrocima tragedije još nema. Mještani su u šoku.

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