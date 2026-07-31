'Dječaka je tukao šakom. Sišao sam s bicikla i krenuo prema njima. Onda je izvukao nož...'

Brutalan napad na maloljetnog dječaka s posebnim potrebama potresao je Đakovo. Sve se dogodilo u srijedu navečer na igralištu kod sportske dvorane, gdje je muškarac (29) fizički napao dječaka koji se ondje igrao s prijateljima. Prema riječima roditelja, napad je bio ničim izazvan, a dječaka je od daljnjeg premlaćivanja spasio slučajni prolaznik Tomislav P., koji je pritom i sam zadobio teške ozljede. Ispričao je kako se slučajno našao na mjestu napada.

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Pokretanje videa... VIDEO Mjesto napada u Đakovu | Video: 24sata

- Išao sam doma s biciklom preko vanjskog igrališta i vidio sam da se nešto čudno događa. Nisam znao tko su ti ljudi. Prvo je netko urlao, a djeca su se razbježala, dok je jedno dijete ostalo sjediti na klupi. Bio sam dovoljno blizu da bih vidio da se nešto čudno događa. Ta osoba je počela glasno galamiti na dijete, i dalje sam nastavio svojim putem, potom sam čuo šamar ili nešto slično. Stao sam i okrenuo se, a tada ta osoba djetetu zadaje udarac šakom u glavu. Ostavio sam bicikl i otišao prema njima. Dok sam došao do njih još, dva udarca je zadao djetetu na što sam došao već blizu i rekao mu "Čovječe, što to radiš!?", nakon čega je on nasrnuo na mene i tu priča počinje i završava. Tu je bilo velikih problema jer sam vidio da ima i nož. To je trajalo 10-ak minuta dok policija nije došla. Djeca su zvala policiju - rekao je.

U pokušaju da zaštiti dječaka, muškarac je zadobio više ozljeda.

- Imam šest ubodnih rana i slomljenu šaku lijeve ruke. Ja uopće nisam u šoku. Reagirao sam u djeliću sekunde, ne razmišljajući o drugim stvarima. Nisam znao tko je ta osoba, mogao je biti bilo tko, to mi je bilo apsolutno svejedno. Drago mi je što je dječak dobro. Čuo sam se s njegovim roditeljima - rekao je.

Foto: Ivan Jukić/24sata

Dodaje kako vjeruje da bi većina ljudi postupila jednako.

- Vjerujem da bi 99 posto ljudi reagirali jednako kao ja. Meni je taj sukob trajao izuzetno dugo jer, osim noža, ta osoba je utrenirana i nije bilo lako. Rane od noža nisu toliko strašne koliko ruka. Ona je zdrobljena i tek u utorak idem na kirurgiju - kazao je.

Kaže kako mu je najvažnije da je dječak dobro.

- Meni je drago što je dijete dobro. Stekao sam novog prijatelja. Nije lagano razviti prijateljstvo s autističnim djetetom. On i ja smo veliki prijatelji. Dobro je sve završilo kako je moglo biti - zaključio je.

Upozorio je i na problem sigurnosti u gradu.

- Nismo više siguran grad. Taj čovjek je bio izuzetno drogiran, agresivan i jak - rekao je.

Otac napadnutog dječaka ranije se na društvenim mrežama zahvalio muškarcu što je spasio njegovo dijete.

- Povodom jučerašnjeg fizičkog premlaćivanja moga sina...od strane 30-godišnjaka, poznatog lokalnog narkomana, alkoholičara i delinkventa, prvo bih se htio zahvaliti jednom predivnom čovjeku, koji je naišao i spasio moje dijete. Koji je riskirao svoj život i dobio brojne ozljede - napisao je.

Foto: Ivan Jukić/24sata

Dodao je kako je njegov sin napadnut bez ikakvog razloga.

- Napasti iz čista mira, bez ikakvog razloga jednog dječaka s posebnim potrebama koji se samo igrao sa svojim vršnjacima koji su ga prihvatili takvog kakav je, koji je samo sjeo na klupu da se odmori, može samo zvijer i monstrum od čovjeka - poručio je otac te pozvao Grad Đakovo i Ministarstvo unutarnjih poslova da učine više na sigurnosti građana.

Đakovčani su iznenađeni ovakvim događajem.

- Iznenađena sam da se takvo što dogodilo u samom centru grada. To se moglo dogoditi svakome, a moglo je i završiti kobno - kaže nam jedna stanovnica.

Foto: Ivan Jukić/24sata

- Primijetila sam i ranije čudno ponašanje kada bih ga susrela po ulicama Đakova, iako ne mogu vjerovati da je bio u stanju napasti i to na najranjivijem području...dječjem igralištu. U šoku sam - dodaje sugrađanka.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske potvrdili su da su dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane zaprimili u srijedu u 21.50 sati. Dolaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak napao maloljetnika, nakon čega je 53-godišnjak stao u njegovu obranu i fizički se sukobio s napadačem. Obojica odraslih muškaraca pritom su ozlijeđena.

Napadač je uhićen te se sumnjiči za kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju i tjelesne ozljede. Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.