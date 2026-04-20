FOTO Twingo završio u moru na Krku, vatrogasci ga 'upecali'

Vatrogasci JVP-a Krk sinoć su intervenirali nakon dojave o prometnoj nezgodi u kojoj je Renault Twingo završio u moru. Operativni centar zaprimio je dojavu u 20.10 sati, te je na teren izašlo tri vatrogasaca s dva vozila.

- Po dolasku na mjesto događaja utvrđujemo da u vozilu nema osoba te osiguravamo mjesto intervencije - piše u njihovoj objavi.

Policijskim službenicima pružili su tehničku podršku rasvjetom, dok je vučnoj službi pružena pomoć prilikom izvlačenja vozila iz mora.