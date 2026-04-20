Vatrogasci JVP-a Krk, pružili su policiji tehničku podršku rasvjetom, dok su vučnoj službi pomogli prilikom izvlačenja Twinga iz mora
S RIVE U MORE
FOTO Twingo završio u moru na Krku, vatrogasci ga 'upecali'
Čitanje članka: < 1 min
Vatrogasci JVP-a Krk sinoć su intervenirali nakon dojave o prometnoj nezgodi u kojoj je Renault Twingo završio u moru. Operativni centar zaprimio je dojavu u 20.10 sati, te je na teren izašlo tri vatrogasaca s dva vozila.
- Po dolasku na mjesto događaja utvrđujemo da u vozilu nema osoba te osiguravamo mjesto intervencije - piše u njihovoj objavi.
Policijskim službenicima pružili su tehničku podršku rasvjetom, dok je vučnoj službi pružena pomoć prilikom izvlačenja vozila iz mora.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku