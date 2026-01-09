Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NEUSTAVNI PRAZNIK

FOTO U Banjoj Luci obilježili dan Republike Srpske: 'Znamo kako smo prošli u Dalmaciji, Baniji...'

Stotine teško naoružanih policajaca u petak je marširalo središtem Banje Luke tijekom parade kojom su vlasti Republike Srpske obilježile 9. siječnja kao dan tog entiteta prkoseći pravorijeku Ustavnog suda BiH koji je to još prije deset godina proglasio neustavnim praznikom.
Banja Luka: Svečani defile povodom Dana Republike Srpske
Stotine teško naoružanih policajaca u petak je marširalo središtem Banje Luke tijekom parade kojom su vlasti Republike Srpske obilježile 9. siječnja kao dan tog entiteta prkoseći pravorijeku Ustavnog suda BiH koji je to još prije deset godina proglasio neustavnim praznikom. | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
1/18
Stotine teško naoružanih policajaca u petak je marširalo središtem Banje Luke tijekom parade kojom su vlasti Republike Srpske obilježile 9. siječnja kao dan tog entiteta prkoseći pravorijeku Ustavnog suda BiH koji je to još prije deset godina proglasio neustavnim praznikom. | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026