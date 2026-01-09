FOTO U Banjoj Luci obilježili dan Republike Srpske: 'Znamo kako smo prošli u Dalmaciji, Baniji...'

Dodik nije govorio nego je tu priliku dobio entitetski ministar unutarnjih poslova Željko Budimir koji je ustvrdio da je RS nastao Božjom voljom a potužio se kako je izložen stalnim napadima. Kazao je kako je nastupilo vrijeme teških promjena u svjetskoj politici pa zato nema drugog izbora osim borbe. "Znamo kako smo prošli na Kordunu, Lici, Baniji, Dalmaciji, Srijemu", kazao je Budimir. | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL