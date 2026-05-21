Revolucija u splitskom KBC-u: Robot asistirao liječnicima u ginekološkim operacijama!

U Kliničkom bolničkom centru Split izvedene su prve ginekološke operacije uz pomoć robotske asistencije, čime je napravljen značajan iskorak u daljnjem razvoju minimalno invazivne kirurgije i liječenja pacijentica s ginekološkim malignim bolestima, priopćili su iz bolnice.

Riječ je o suvremenoj tehnologiji robotski asistirane kirurgije koja operaterima omogućuje veću preciznost, bolju vizualizaciju operacijskog polja i izvođenje složenih zahvata kroz minimalne rezove.

U prvim zahvatima operirane su dvije pacijentice kojima je, zbog maligne bolesti, karcinoma endometrija, učinjena histerektomija sa salpingooforektomijom. Ginekološki tim predvodili su operateri, subspecijalisti ginekološke onkologije dr. Boris Delić i doc. dr. sc. Zdravko Odak, uz asistenciju univ. bacc. obs. Nikše Galića za operacijskim stolom. Zahvate je nadgledao proktor iz Italije, dr. Alessandro Gioe, dok su podršku ispred tvrtke Medtronic pružili Borna Šunjić i Hrvoje Pierobon.

Posebna vrijednost ovog iskoraka jest činjenica da je KBC Split prvi koristio robotski sustav HUGO RAS u ginekološkoj kirurgiji istočno od Njemačke i Italije. S korištenjem su potom krenuli u Poljskoj i Rumunjskoj. Ovime se KBC Split svrstava među ustanove koje uvode najmodernije kirurške tehnologije u svakodnevnu kliničku praksu.

Doc. dr. sc. Zdravko Odak istaknuo je kako je riječ o važnom trenutku za ginekološku onkologiju u Splitu.

- Uvođenjem robotski asistirane kirurgije dobivamo mogućnost još preciznijeg i poštednijeg operacijskog liječenja naših pacijentica. Kod malignih bolesti, poput karcinoma endometrija, važno je osigurati onkološki siguran zahvat, ali istodobno pacijentici omogućiti što brži oporavak i povratak svakodnevnom životu. Ponosni smo što smo upravo u Splitu napravili ovaj značajan iskorak i vjerujem da će robotska kirurgija postati važan dio našeg daljnjeg rada - rekao je.

Uz robotski sustav, u KBC-u Split odnedavno je dostupna i tehnologija određivanja sentinel limfnog čvora. Riječ je o postupku kojim se omogućuje preciznije utvrđivanje prvog limfnog čvora u koji bi se bolest potencijalno mogla proširiti, čime se kod odabranih pacijentica može izbjeći opsežnije uklanjanje limfnih čvorova. Takav pristup prati najnovije svjetske trendove u ginekološkoj onkologiji, dodatno smanjuje operacijsko opterećenje za pacijentice i pridonosi bržem oporavku.

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split, dr. Marko Mimica, naglasio je kako ovaj rezultat potvrđuje kontinuirano ulaganje u stručnost, tehnologiju i kvalitetu skrbi.

- Veseli nas svaki napredak na naše pacijentice, našu Kliniku i za KBC Split. Uvođenje robotski asistirane ginekološke kirurgije rezultat je znanja, predanosti i timskog rada naših liječnika, medicinskih sestara, instrumentarki i svih uključenih u operacijski proces. Naš je cilj pacijenticama pružiti liječenje prema najvišim suvremenim standardima ovdje u Splitu, bez potrebe za odlaskom u druge centre. Nastavit ćemo širiti tim i razvijati ovu metodu kako bi bila dostupna što većem broju pacijentica kojima je takav oblik liječenja indiciran - rekao je.

Iz KBC-a Split poručuju kako će se operacije uz asistenciju robotskog sustava HUGO RAS