FOTO U Makarskoj lovio strogo zaštićene ptice: Policija mu u kući pronašla njih sedamnaest

Foto: PU splitsko dalmatinska

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv muškarca je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

Makarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (50) kod kojeg su pronašli 17 strogo zaštićene ptice, javila je splitsko dalmatinska policija.

Foto: PU splitsko dalmatinska



Tijekom kriminalističkog istraživanja, u mjestu Brela, policajci su kod muškarca pronašli 17 divljih ptica, koje su strogo zaštićene zakonom. Utvrđeno je kako je u posljednji mjesec dana na nezakonit način, koristeći umjetne strške takozvane baketine hvatao jedinke strogo zaštićenih vrsta, divljih ptica.

Od osumnjičenog su oduzete ptice vrsta: češljugar, zelendur, žutarica, juričica i čižak, kao i oprema namijenjena za njihovo hvatanje: baketine s ljepilom, mreže i zvučnici korišteni za vabljenje ptica.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv muškarca je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

