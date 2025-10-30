Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv muškarca je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu
FOTO U Makarskoj lovio strogo zaštićene ptice: Policija mu u kući pronašla njih sedamnaest
Makarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (50) kod kojeg su pronašli 17 strogo zaštićene ptice, javila je splitsko dalmatinska policija.
Tijekom kriminalističkog istraživanja, u mjestu Brela, policajci su kod muškarca pronašli 17 divljih ptica, koje su strogo zaštićene zakonom. Utvrđeno je kako je u posljednji mjesec dana na nezakonit način, koristeći umjetne strške takozvane baketine hvatao jedinke strogo zaštićenih vrsta, divljih ptica.
Od osumnjičenog su oduzete ptice vrsta: češljugar, zelendur, žutarica, juričica i čižak, kao i oprema namijenjena za njihovo hvatanje: baketine s ljepilom, mreže i zvučnici korišteni za vabljenje ptica.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv muškarca je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.