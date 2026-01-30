FOTO U Osijeku otvoren Sajam mogućnosti, maturanti razgledali razgledali fakultete
U Osijeku je otvoren Sajam mogućnosti i 29. smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, manifestacija namijenjena prvenstveno učenicima završnih razreda srednjih škola. Cilj događanja je mladima pružiti izravan pristup informacijama o studijskim programima, karijernim putevima te obrazovnim i profesionalnim prilikama koje im stoje na raspolaganju nakon završetka srednje škole.
Posjetitelji imaju priliku upoznati se s ponudom sastavnica osječkog Sveučilišta, razgovarati s nastavnicima i studentima te dobiti korisne savjete za donošenje odluka o nastavku obrazovanja. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL