Obavijesti

News

Komentari 9
Foto: Robert Anić/Pixsell
SKRIVENI RAJ G. KOTARA PLUS+

FOTO U ovom divnom mjestu živi samo četvero ljudi: 'Auto nam je prek' rijeke, u Sloveniji!'

Piše Bojana Mrvoš,

Žive u Hrvatskoj, ali do njih ceste nema. Kod doktora u Sloveniju voze ih 'gasilci', putuju quadom i čamcem, ali ne bi mijenjali život na čistom goranskom zraku na kojem im uspijevaju i - banane!

Kad dođete u Blaževce, grete prek mosta u Sloveniju, onda levo proti Dolu, pa opet levo, in samo vozite uz Kupo, do sela Lazi, tri kilometra još, tu bom vas čakala, pa gremo prek Kupe s čunom. Ili, druga je opcija, ak bi išli na Goršete, vas bi došao moj muž iskati s quadom..., objašnjavala nam je gospođa Božica Pečar preko telefona kako da dođemo do njezina doma u Donjoj Lamanoj Dragi, općina Brod Moravice, Gorski kotar, uz Kupu na granici sa Slovenijom. Tu se priča neki neobičan "mišung" hrvatskog i slovenskog, trebalo nam je malo da ulovimo ritam, a onda smo se dobro razumjeli.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026