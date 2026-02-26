TRAŽE JOŠ 21 FOTO U poplavama u Brazilu poginulo 46 ljudi, vatrogasac: 'Srce mi se slama, ima i djece'

Katastrofalne poplave i razorni odroni tla poharali su brazilsku saveznu državu Minas Gerais, a broj poginulih popeo se na 46. Spasilačke ekipe i u srijedu nastavljaju dramatičnu potragu za 21 nestalom osobom, dok je više od 3600 stanovnika bilo prisiljeno napustiti svoje domove nakon što su rekordne kiše pretvorile ulice u bujice blata i pokrenule smrtonosna klizišta.