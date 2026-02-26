FOTO U poplavama u Brazilu poginulo 46 ljudi, vatrogasac: 'Srce mi se slama, ima i djece'

Katastrofalne poplave i razorni odroni tla poharali su brazilsku saveznu državu Minas Gerais, a broj poginulih popeo se na 46. Spasilačke ekipe i u srijedu nastavljaju dramatičnu potragu za 21 nestalom osobom, dok je više od 3600 stanovnika bilo prisiljeno napustiti svoje domove nakon što su rekordne kiše pretvorile ulice u bujice blata i pokrenule smrtonosna klizišta.
Broj poginulih u katastrofalnim poplavama i odronima tla koji su pogodili brazilsku saveznu državu Minas Gerais porastao je na 46, dok su spasilačke službe u srijedu nastavile očajničku potragu za 21 nestalom osobom. Više od 3600 ljudi moralo je napustiti svoje domove nakon što su rekordne oborine pretvorile ulice u bujice blata i pokrenule smrtonosna klizišta.
| Foto: Pilar Olivares
Broj poginulih u katastrofalnim poplavama i odronima tla koji su pogodili brazilsku saveznu državu Minas Gerais porastao je na 46, dok su spasilačke službe u srijedu nastavile očajničku potragu za 21 nestalom osobom. Više od 3600 ljudi moralo je napustiti svoje domove nakon što su rekordne oborine pretvorile ulice u bujice blata i pokrenule smrtonosna klizišta. |
Foto: Pilar Olivares
Broj poginulih u katastrofalnim poplavama i odronima tla koji su pogodili brazilsku saveznu državu Minas Gerais porastao je na 46, dok su spasilačke službe u srijedu nastavile očajničku potragu za 21 nestalom osobom. Više od 3600 ljudi moralo je napustiti svoje domove nakon što su rekordne oborine pretvorile ulice u bujice blata i pokrenule smrtonosna klizišta.
| Foto: Pilar Olivares
Najteže je pogođen grad Juiz de Fora, gdje je život izgubilo 40 ljudi, a za 19 se još uvijek traga. U susjednom gradu Ubá, udaljenom oko 110 kilometara, potvrđeno je šest smrtnih slučajeva i dvoje nestalih. U oba grada proglašeno je stanje javne katastrofe kako bi se ubrzala dostava federalne pomoći.
| Foto: Pilar Olivares
Uzrok katastrofe su nezapamćene padaline koje su se intenzivirale u ponedjeljak poslijepodne. Grad Juiz de Fora zabilježio je najkišovitiji veljaču u svojoj povijesti, s izmjerenih 584 milimetra kiše, što je više nego dvostruko od povijesnog prosjeka za cijeli mjesec.
| Foto: Pilar Olivares
Zbog ogromne količine vode, nabujala rijeka Paraibuna izlila se iz korita, a diljem regije pokrenuto je najmanje 20 velikih klizišta. U jednom naselju u Juiz de Fori, blatna lavina je, prema riječima vatrogasaca, odnijela desetak kuća. Uništeni su mostovi i ceste, a nastava u školama je obustavljena.
| Foto: Pilar Olivares
Iza hladnih brojki kriju se potresne ljudske priče. Ricardo Dutra u srijedu je pokopao svog 11-godišnjeg sina Bernarda, dok su mu supruga i kći još uvijek u bolnici.
| Foto: Pilar Olivares
- Pokušavam skupiti komadiće - rekao je slomljeni otac novinarima Reutersa.
| Foto: Pilar Olivares
Očaj vlada i u obitelji Josiane Aparecide, koja je u odronu izgubila tetu i rođakinju, dok se za rođakinjinog partnera i dvoje djece, od šest i devet godina, još uvijek traga.
| Foto: Pilar Olivares
- Imamo nade, a opet nemamo, jer ih je tako teško pronaći - izjavila je za agenciju AFP.
| Foto: Pilar Olivares
Osjećaj nemoći opisao je i Nalvan Luiz, obiteljski prijatelj stradalog dječaka Bernarda.
| Foto: Pilar Olivares
- Koliko god se trudili, u nekom trenutku se osjećate bespomoćno. Svjedočite ovakvoj situaciji, ljudima zarobljenima u ruševinama, a ne možete više ništa učiniti.
| Foto: Pilar Olivares
Stotine vatrogasaca, vojnika i volontera sa psima tragačima prekopavaju tone blata i ruševina u nadi da će pronaći preživjele, no šanse su iz sata u sat sve manje. Spasiocima su se pridružili i lokalni stanovnici naoružani lopatama.
| Foto: Pilar Olivares
- Kada sam iskopao dječje stvari, balone i medvjediće, srce mi se slomilo. I ja sam otac, pokušavam pomoći kako god mogu - rekao je 33-godišnji zidar Atila Mauro.
| Foto: Pilar Olivares
Guverner države Minas Gerais, Romeu Zema, proglasio je trodnevnu žalost, a savezna vlada obećala je hitnu pomoć u ljudstvu i opremi. Ipak, meteorolozi upozoravaju kako opasnost nije prošla jer se u narednim danima očekuju nove obilne padaline.
| Foto: Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares
Foto via REUTERS