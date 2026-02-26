Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TRAŽE JOŠ 21

FOTO U poplavama u Brazilu poginulo 46 ljudi, vatrogasac: 'Srce mi se slama, ima i djece'

Katastrofalne poplave i razorni odroni tla poharali su brazilsku saveznu državu Minas Gerais, a broj poginulih popeo se na 46. Spasilačke ekipe i u srijedu nastavljaju dramatičnu potragu za 21 nestalom osobom, dok je više od 3600 stanovnika bilo prisiljeno napustiti svoje domove nakon što su rekordne kiše pretvorile ulice u bujice blata i pokrenule smrtonosna klizišta.
Aftermath of heavy rains in southeastern Brazil
Broj poginulih u katastrofalnim poplavama i odronima tla koji su pogodili brazilsku saveznu državu Minas Gerais porastao je na 46, dok su spasilačke službe u srijedu nastavile očajničku potragu za 21 nestalom osobom. Više od 3600 ljudi moralo je napustiti svoje domove nakon što su rekordne oborine pretvorile ulice u bujice blata i pokrenule smrtonosna klizišta. | Foto: Pilar Olivares
1/35
Broj poginulih u katastrofalnim poplavama i odronima tla koji su pogodili brazilsku saveznu državu Minas Gerais porastao je na 46, dok su spasilačke službe u srijedu nastavile očajničku potragu za 21 nestalom osobom. Više od 3600 ljudi moralo je napustiti svoje domove nakon što su rekordne oborine pretvorile ulice u bujice blata i pokrenule smrtonosna klizišta. | Foto: Pilar Olivares
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026