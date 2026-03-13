FOTO U potkrovlju kuće u Stinici uzgajali konoplju, imali su cijeli laboratorij: Uhitili su dvojicu...

Senjski policajci uhitili su 36-godišnjaka iz Kostrene i 34-godišnjaka iz Osijeka nakon što su u njihovoj kući otkrili improvizirani laboratorij za uzgoj konoplje te oko 150 stabljika. Terete ih da su u potkrovlju kuće u Stinici, uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka, stvorili uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojem su sadili konoplju.

Drogu su po sazrijevanju prerađivali i pakirali te prodavali u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, izvijestila je u petak ličko-senjska policija. U pretrazi kuće koju su osumnjičeni koristili pronađeno je 148 stabljika konoplje, oko 200 grama konoplje, tri digitalne vage, uređaji za vakumiranje i kanistri s tekućinom za dohranu bilja.

Uhićeni muškarci su nakon kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.