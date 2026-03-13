Obavijesti

News

Komentari 0
POGLEDAJTE FOTKE

FOTO U potkrovlju kuće u Stinici uzgajali konoplju, imali su cijeli laboratorij: Uhitili su dvojicu...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
FOTO U potkrovlju kuće u Stinici uzgajali konoplju, imali su cijeli laboratorij: Uhitili su dvojicu...
4
Foto: PU ličko-senjska

Drogu su po sazrijevanju prerađivali i pakirali te prodavali u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, izvijestila je u petak ličko-senjska policija

Senjski policajci uhitili su 36-godišnjaka iz Kostrene i 34-godišnjaka iz Osijeka nakon što su u njihovoj kući otkrili improvizirani laboratorij za uzgoj konoplje te oko 150 stabljika. Terete ih da su u potkrovlju kuće u Stinici, uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka, stvorili uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojem su sadili konoplju.

POGLEDAJTE GALERIJU:

4
Foto: PU ličko-senjska

Drogu su po sazrijevanju prerađivali i pakirali te prodavali u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, izvijestila je u petak ličko-senjska policija. U pretrazi kuće koju su osumnjičeni koristili pronađeno je 148 stabljika konoplje, oko 200 grama konoplje, tri digitalne vage, uređaji za vakumiranje i kanistri s tekućinom za dohranu bilja.

ZAPLJENA NA OBALI FOTO Kakav zimmer frei. Tavan kraj Jablanca pretvorili u labos za uzgoj trave. Evo što su imali
FOTO Kakav zimmer frei. Tavan kraj Jablanca pretvorili u labos za uzgoj trave. Evo što su imali

Uhićeni muškarci su nakon kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
Novi iranski ajatolah je ranjen, unakažen i u bijegu?
IZ MINUTE U MINUTU

Novi iranski ajatolah je ranjen, unakažen i u bijegu?

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
DOSSIER KORONA KID Evo kako smo razotkrili Mihalićevu aferu s lažnim testovima za Covid...
POTVRDILI OPTUŽNICU

DOSSIER KORONA KID Evo kako smo razotkrili Mihalićevu aferu s lažnim testovima za Covid...

Istražujući aferu, novinari 24sata obavili su više desetaka razgovora sa suradnicima Filipa Mihalića, članovima njegove obitelji, prijateljima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026