Na mjesto pronalaska izašao je policijski službenik Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek, koji je utvrdio da je riječ o neeksplodiranoj eksplozivnoj napravi
SKLADIŠTENA DO UNIŠTENJA
FOTO U Požegi tijekom radova pronašli granatu iz II. svj. rata
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Minobacačku granatu koja je zaostala iz Drugog svjetskog rata pronašao je 44-godišnjak tijekom izvođenja radova u četvrtak oko 13.35 sati u Osječkoj ulici u Požegi.
Na mjesto pronalaska izašao je policijski službenik Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek, koji je utvrdio da je riječ o neeksplodiranoj eksplozivnoj napravi.
Granata je izuzeta i privremeno uskladištena do uništenja.
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