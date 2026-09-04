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SKLADIŠTENA DO UNIŠTENJA

FOTO U Požegi tijekom radova pronašli granatu iz II. svj. rata

Piše Antonela Šaponja,
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FOTO U Požegi tijekom radova pronašli granatu iz II. svj. rata
Foto: PU požeško-slavonska
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Na mjesto pronalaska izašao je policijski službenik Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek, koji je utvrdio da je riječ o neeksplodiranoj eksplozivnoj napravi

Minobacačku granatu koja je zaostala iz Drugog svjetskog rata pronašao je 44-godišnjak tijekom izvođenja radova u četvrtak oko 13.35 sati u Osječkoj ulici u Požegi.

Na mjesto pronalaska izašao je policijski službenik Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek, koji je utvrdio da je riječ o neeksplodiranoj eksplozivnoj napravi.

Foto: PU požeško-slavonska

Granata je izuzeta i privremeno uskladištena do uništenja.

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