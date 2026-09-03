Nadbiskup Kutleša, Željka Markić, Bartulica i slični o prosvjedu u Zagrebu ni mu ni be

Gospićki branitelji pozvali su građane da 5. rujna dođu u Zagreb, a prosvjedu će se nakon molitve pridružiti i dio katoličkih vjernika. General Željko Sačić poručio je da dolazi, dok se Dražen Kutleša, Željka Markić, Stephen Nikola Bartulica i Karolina Vidović Krišto o dolasku nisu javno izjasnili. Igor Štimac neće sudjelovati.

Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“, organizator prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, objavila je snimku gospićkih branitelja koji su pozvali građane da se u subotu, 5. rujna, okupe u Zagrebu.

- Naši branitelji, naši dečki i naše cure, naši Gospićani. Na istom mjestu na kojem su prije 35 godina obranili svoj grad! Hodamo uz njih- poručili su iz inicijative.

Okupljanje je predviđeno u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Središnji program počet će u podne. Organizatori traže hitnu sanaciju desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području, zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te utvrđivanje odgovornosti za propuste koji su omogućili njegovo odlaganje.

Prosvjed je podržao umirovljeni general Željko Sačić, koji je pozvao građane da dignu glas zbog onečišćenja Like i poručio: „Zaštitimo i spasimo svoju Hrvatsku.

Na pitanje o sudjelovanju Sačić je javno i nedvosmisleno odgovorio: „Ja dolazim!“ Njegova potvrda posebno je odjeknula među braniteljima i dijelom konzervativne javnosti, nakon pokušaja da se prosvjed prikaže kao okupljanje samo jedne političke ili ideološke opcije. General Sačić dodao je i da zbog dolaska na prosvjed nije jugo nostalgičar i možemovac.

Istoga dana u Zagrebu će se održati redovita molitva krunice, nakon koje bi se dio okupljenih vjernika i molitelja trebao pridružiti prosvjedu za Liku. Istodobno će se u Rijeci i Šibeniku održavati ranije dogovoreni Hodovi za život.

Novinar i kolumnist Luka Šarić napisao je za narod.hr da se Hod za život i Hodaj za Liku ne isključuju jer oba okupljanja, prema njegovu tumačenju, govore o zaštiti života.

- Na obali će se štititi i braniti nerođeni život, a u Zagrebu rođeni život- poručio je Šarić, dodajući da mnogi koji inače sudjeluju u Hodovima za život namjeravaju hodati i za Liku. Šarić osobno neće doći jer će, kako je naveo, prosvjed pratiti kao novinar. Izrazio je nadu da će skup obilježiti hrvatske zastave, optimizam i autentično domoljublje.

U javnim objavama spominje se dolazak katoličkih udruga, ali njihov cjelovit i službeno potvrđen popis zasad nije objavljen. Zbog toga nije moguće pouzdano navesti koje udruge dolaze organizirano, a koje prosvjed samo podupiru.

Riječki nadbiskup Mate Uzinić nije potvrdio da će sudjelovati na prosvjedu, ali je u propovijedi na Trsatu javno progovorio o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću i odgovornosti prema okolišu.

Poručio je da se ljubav prema domovini ne pokazuje samo zastavama i riječima, nego načinom na koji čuvamo zemlju, vodu, šume i more.

Uzinićeva propovijed u dijelu javnosti protumačena je kao snažna moralna podrška stanovnicima Gospića, ali njegovu poruku ne treba predstavljati kao potvrdu osobnog dolaska u Zagreb.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša zasad nije javno komentirao prosvjed niti je poznato hoće li mu se pridružiti. Nema ni službene poruke Zagrebačke nadbiskupije kojom bi se vjernike pozivalo na okupljanje.

O prosvjedu se nije javno izjasnila ni Željka Markić. Predstavnici Hoda za život poručili su da zaštita čovjeka i prirode ide zajedno te odbacili tvrdnje da su njihova okupljanja u Rijeci i Šibeniku organizirana kako bi oslabila prosvjed za Liku. Datumi tih događaja, naveli su, određeni su mjesecima ranije.

O dolasku se nije javno izjasnio ni Stephen Nikola Bartulica. Iako je prepoznat kao jedan od istaknutijih predstavnika konzervativne političke scene, zasad nema njegove jasne poruke podrške niti potvrde da će 5. rujna biti u Zagrebu.

Karolina Vidović Krišto sudjelovala je i govorila na ranijem prosvjedu zbog opasnog otpada, održanom 16. kolovoza u Gospiću. Međutim, nije pronađena njezina nedvosmislena potvrda da će doći i na zagrebački prosvjed 5. rujna. Stoga je ne treba uvrštavati među potvrđene sudionike dok se sama ne oglasi.

Bivši nogometni reprezentativac i izbornik Igor Štimac izričito je poručio da neće sudjelovati. Prosvjed je nazvao „antihrvatskim“, osporavajući dio organizacija i javnih osoba koje su ga podržale.

Njegova izjava izazvala je brojne reakcije, među ostalim i branitelja te konzervativnih pojedinaca koji smatraju da se zaštita Like ne smije odbaciti zbog ideoloških razlika među sudionicima.

Poziv gospićkih branitelja stigao je nekoliko dana prije okupljanja u Zagrebu. Organizatori su njihovu današnju borbu za zdravlje ljudi i čistu zemlju povezali s obranom Gospića prije 35 godina.

Poruka inicijative jest da problem ilegalnog otpada nije pitanje lijevih ili desnih, nego sigurnosti stanovnika, zaštite prirodnih resursa i budućnosti Like.