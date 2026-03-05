FOTO Evo što je Šušnjar radio na raspravi o nuklearnoj energiji

„Jesmo i moramo biti ambiciozni, idemo u korak s najrazvijenijim ekonomijama svijeta, a razgovori s ponuđačima tehnologija daju nam za pravo da to može biti i bitno prije”, odgovorio mu je ministar gospodarstva Ante Šušnjar koji je zakon predstavio zastupnicima. Naveo je kako po brzini izgradnje nuklearnih elektrana prednjači Kina s 58 mjeseci, a da je ostatak svijeta na 62 mjeseca, čime je odgovorio Borisu Piližoti (SDP) na pitanje o mogućim rokovima izgradnje i početku rada nuklearke. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL