PRIJEDLOG ZAKONA

FOTO Evo što je Šušnjar radio na raspravi o nuklearnoj energiji

Saborski zastupnici su u četvrtak, uz određeni oprez, podržali razvoj nuklearne energije u Hrvatskoj u civilne svrhe, naglasivši važnost energetske sigurnosti, ali i važnost široke javne rasprave i konsenzusa o temi kao što je izgradnja nuklearne elektrane Nuklearna energija donosi energetsku sigurnost, suverenost i gospodarsku stabilnost, suglasili su se vladajući i oporba, raspravljajući o Prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se planira uspostaviti okvir za proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama.
Zagreb: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe
